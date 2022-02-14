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Son dakika: Dışişleri Bakanlığından seyahat uyarısı

14.02.2022 19:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yemen'e seyahat uyarısında bulunuldu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yemen’de halihazırda olumsuz seyreden güvenlik koşulları muvacehesinde, vatandaşlarımızın zorunlu haller dışında bu ülkeye seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye olunmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Son dakika: Dışişleri Bakanlığından seyahat uyarısı

Son dakika... Dışişleri Bakanlığı, Yemen'deki iç karışıklıklar nedeniyle ülkeye seyahat edeceklere uyarıda bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yemen’de halihazırda olumsuz seyreden güvenlik koşulları muvacehesinde, vatandaşlarımızın zorunlu haller dışında bu ülkeye seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye olunmaktadır."

"Vatandaşlarımızın Bakanlığımız ve Sana Büyükelçiliğimizce yapılabilecek ek uyarı ve duyuruları takip etmeyi sürdürmeleri, her halükarda kişisel güvenlikleri konusunda dikkatli ve tedbirli olmaları tavsiye edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı Yemen
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