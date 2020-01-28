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  4. Son dakika: Dışişleri'nden ABD'ye 'Kemal Arıkan' çağrısı!

Son dakika: Dışişleri'nden ABD'ye 'Kemal Arıkan' çağrısı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 14:25 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığı, Başkonsolos Kemal Arıkan'ı şehit eden Hampig Sasunyan salıverilmemesi için ABD'ye çağrıda bulundu.

Son dakika: Dışişleri'nden ABD'ye 'Kemal Arıkan' çağrısı!

Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından "Amerikan ilgili makamlarına Başkonsolosumuz Kemal Arıkan’ın katili Hampig Sasunyan’ın salıverilmemesi için çağrıda bulunuyoruz." açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:

JCAG mensubu Ermeni teröristlerce 28 Ocak 1982’de, Los Angeles’ta şehit edilen Los Angeles Başkonsolosumuz Kemal Arıkan’ı
saygı ve rahmetle anıyoruz.

Amerikan ilgili makamlarına Başkonsolosumuz Kemal Arıkan’ın katili Hampig Sasunyan’ın salıverilmemesi için çağrıda bulunuyoruz.

Bu katilin salıverilmesi, yalnızca dünyanın her yerindeki aşırılık yanlılarına hizmet edecek, görevi başındaki diplomatlara karşı nefret suçlarının ve terörist saldırıların affolunabileceği mesajını verecektir.

Son derece tehlikeli bir emsal teşkil edecek olan böyle bir gelişmeye karşı uluslararası toplumu dayanışmaya davet ediyoruz.


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kemal arıkan Dışişleri Bakanlığı ABD Hampig Sasunyan

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