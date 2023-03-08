HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA | Dışişleri'nden Avrupa Parlamentosu'na terör örgütü PKK tepkisi: Şiddetle kınıyoruz

SON DAKİKA | Dışişleri'nden Avrupa Parlamentosu'na terör örgütü PKK tepkisi: Şiddetle kınıyoruz

08.03.2023 21:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Dışişleri Bakanlığından, "Avrupa Parlamentosu binasında PKK/PYD/YPG terör örgütünün elebaşları ve destekçilerinin ülkemiz karşıtı etkinlik gerçekleştirmesini şiddetle kınıyoruz." açıklaması yapıldı.

SON DAKİKA | Dışişleri'nden Avrupa Parlamentosu'na terör örgütü PKK tepkisi: Şiddetle kınıyoruz

Ayrıntılar geliyor...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul Tuzla'da balıkçı gemisinde yangın!İstanbul Tuzla'da balıkçı gemisinde yangın!
Kayseri'de 6 dakika arayla 4'ün üzerinde 3 deprem! Kayseri'de 6 dakika arayla 4'ün üzerinde 3 deprem!
Sevilay Yılman ve Hasan Öztürk birbirine girdi! Sevilay Yılman ve Hasan Öztürk birbirine girdi!
Anahtar Kelimeler:
pkk Dışişleri Bakanlığı

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı’nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile! Cinsiyet...

Acun Ilıcalı’nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile! Cinsiyet...

Çalışma Bakanlığı’ndan EYT açıklaması: ‘Onlar da kapsama dahiller…’

Çalışma Bakanlığı’ndan EYT açıklaması: ‘Onlar da kapsama dahiller…’

Paylaşımıyla adeta o kalabalığa yanıt verdi!

Paylaşımıyla adeta o kalabalığa yanıt verdi!

Cumhur İttifakında kritik zirve! İlk görüntüler geldi

Cumhur İttifakında kritik zirve! İlk görüntüler geldi

Malatya'da 5 katlı bir bina çöktü! Arama çalışmaları başlatıldı

Malatya'da 5 katlı bir bina çöktü! Arama çalışmaları başlatıldı

Kulislere sızdı: "CHP'den teklif gidecek" Muharrem İnce'nin ilk tepkisi...

Kulislere sızdı: "CHP'den teklif gidecek" Muharrem İnce'nin ilk tepkisi...

İlginizi Çekebilir

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Aynı anda üç cihazı şarj ediyor, kablo yığınını ortadan kaldırıyor!

Aynı anda üç cihazı şarj ediyor, kablo yığınını ortadan kaldırıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.