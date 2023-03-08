SON DAKİKA | Dışişleri'nden Avrupa Parlamentosu'na terör örgütü PKK tepkisi: Şiddetle kınıyoruz

Son dakika haberine göre, Dışişleri Bakanlığından, "Avrupa Parlamentosu binasında PKK/PYD/YPG terör örgütünün elebaşları ve destekçilerinin ülkemiz karşıtı etkinlik gerçekleştirmesini şiddetle kınıyoruz." açıklaması yapıldı.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.