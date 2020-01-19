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  4. Son dakika: Dışişleri'nden 'Yavuz' sondaj gemisiyle ilgili açıklama

Son dakika: Dışişleri'nden 'Yavuz' sondaj gemisiyle ilgili açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 13:03 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığı, Doğu Akdeniz'deki görevine devam eden 'Yavuz' sondaj gemisinin Kıbrıs'ın güneyindeki ruhsat sahasına intikal ettiğini açıkladı.

Son dakika: Dışişleri'nden 'Yavuz' sondaj gemisiyle ilgili açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de görevde bulunan 'Yavuz' sondaj gemisiyle ilgili açıklama yaptı. Bakanlık yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

Yavuz sondaj gemimiz, geçtiğimiz Cuma günü KKTC Hükümeti’nin 2011 yılında Türkiye Petrolleri’ne verdiği ruhsatlar çerçevesinde, üçüncü sondaj faaliyetini gerçekleştirmek üzere, Ada’nın güneyindeki “G” ruhsat sahasına intikal etmiştir.

Bu sahada Ada’nın ortak sahibi olarak Kıbrıs Türklerinin de, en az Kıbrıs Rumları kadar hakları vardır. Burada petrol ve doğal gaz bulunması halinde, iki taraf da gelirleri birlikte paylaşacaktır.

Bu çerçevede Kıbrıs Türk makamlarının hidrokarbon kaynaklarının ve gelirlerinin hakça paylaşımına yönelik 13 Temmuz 2019
tarihinde yaptığı öneri halen geçerlidir ve çözüm için önemli bir fırsattır.

AB, ülkemizin ve Kıbrıs Türklerinin Doğu Akdeniz’deki haklarının gasp edilmesine 2003’ten beri sessiz kalmıştır. Yaptığı hiçbir açıklamada Kıbrıs Türklerine değinmemiş, Kıbrıs Türklerinin varlığını ve haklarını yok saymıştır.

Avrupa Birliği öncelikle birlik dayanışması kisvesiyle bu gerçeklikten uzak, önyargılı, çifte standartlı politikalarını sona erdirmelidir.

Kıbrıs Türklerinin Ada’nın doğal kaynakları üzerindeki hakları garanti altına alınıncaya ve 13 Temmuz 2019 önerisi çerçevesinde bir işbirliği mekanizması kurulana değin, Ada’nın güneyinde de Kıbrıs Türklerinin haklarını korumaya devam edeceğimizden kimse şüphe duymamalıdır."Yavuz sondaj gemimiz geçtiğimiz Cuma günü Doğu Akdeniz'de üçüncü sondaj faaliyetini gerçekleştirmek üzere, adanın güneyindeki G ruhsat sahasına intikal etmiştir. Bu sahada adanın ortak sahibi olarak Kıbrıs Türklerinin de hakları vardır. Burada petrol ve doğalgaz bulunması halinde iki tarafta gelirleri birlikte paylaşacaktır."

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı Yavuz sondaj gemisi

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