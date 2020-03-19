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  4. Son dakika... Diyanet: Cuma günü ve kandil gecesi camiler kapalı olacak

Son dakika... Diyanet: Cuma günü ve kandil gecesi camiler kapalı olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2020 15:12 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yarın ve miraç kandilinin idrak edileceği cumartesi gecesi camilerin kapalı tutulması kararlaştırıldı.

Son dakika... Diyanet: Cuma günü ve kandil gecesi camiler kapalı olacak

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş imzasıyla müftülüklere gönderilen yazıda, insanın can güvenliğini sağlamanın İslam'ın ana gayelerinden biri olduğu belirtildi.

"Zararı önlemek, fayda sağlamaktan daha önemlidir" kuralının İslam hukukunun temel ilkeleri arasında bulunduğu vurgulanan yazıda, Kovid-19'la ilgili tedbirler kapsamında çeşitli kararlar alındığı hatırlatıldı.

Vatandaşların sağlığını korumayı, özellikle yaşlıların can güvenliğini sağlamayı hedefleyen ve muhtemel zararları önlemeye yönelik olan bu kararların uygulanmasının insani ve vicdani bir sorumluluk olduğuna işaret edilen yazıda, bazı kişilerin, vatandaşların dini hassasiyetlerini istismar ettiği ve camilerde alınan önlemleri zafiyete uğratacak davranışlar sergilediğinin belirlendiği bildirildi.

İl müftülüklerine gönderilen yazıda, şunlar kaydedildi:

"Ortaya çıkabilecek olumsuzlukların önüne geçmek maksadıyla kamu kurum ve kuruluşları, Kur'an kursları ve yurtlarda bulunan mescitler de dahil olmak üzere cuma günü ve kandil gecesi camilerimiz kapalı tutulacak ve cuma namazı için sela okunmayacaktır."

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