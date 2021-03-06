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  4. Son Dakika: Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş koronavirüse yakalandı

Son Dakika: Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş koronavirüse yakalandı

06.03.2021 15:42 | Son Güncelleme:
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Son Dakika: Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş koronavirüse yakalandı

Son dakika haberine göre Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, koronavirüse yakalandı. Prof. Dr. Erbaş yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

Dün yaptırdığım Kovid-19 testim pozitif çıktı. Çok şükür genel durumum iyi. Dinleniyorum. Hafif atlatmak nasib olur İnşâellah; dualarınızı bekliyorum. Bu vesileyle geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür eder, tüm hastalara Allah’tan acil şifalar dilerim.


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)

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