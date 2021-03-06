Son Dakika: Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş koronavirüse yakalandı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, koronavirüse yakalandı. Prof. Dr. Erbaş yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

Dün yaptırdığım Kovid-19 testim pozitif çıktı. Çok şükür genel durumum iyi. Dinleniyorum. Hafif atlatmak nasib olur İnşâellah; dualarınızı bekliyorum. Bu vesileyle geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür eder, tüm hastalara Allah’tan acil şifalar dilerim.

Dün yaptırdığım Kovid-19 testim pozitif çıktı. Çok şükür genel durumum iyi. Dinleniyorum. Hafif atlatmak nasib olur İnşâellah; dualarınızı bekliyorum. Bu vesileyle geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür eder, tüm hastalara Allah’tan acil şifalar dilerim. — Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) March 6, 2021



