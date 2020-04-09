Son dakika: Diyanet'ten cenaze işlemleriyle ilgili flaş açıklama!

Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu, “Salgın Hastalık Durumunda Cenaze Namazı ve Defin İşlemleri” konulu bir fetva yayınladı.

Cenaze işlemlerinin koruyucu tedbirler alındıktan sonra usulüne uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğinin belirtildiği açıklamada şöyle denildi:

"Söz konusu fetvada öncelikle, 'Hastalığın bulaşma riskine karşı uzmanların tavsiyeleri doğrultusunda gerekli koruyucu tedbirler alındıktan sonra cenazenin usulüne uygun bir şekilde yıkanıp kefenlenmesi ve defnedilmesi gerektiği' vurgulanmış, devamında ise hastalığın bulaşma riskine göre bazı zaruret hükümlerine işaret edilmiştir.

03.04.2020 tarihinde Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünce Başkanlığımıza 'Bilim Kurulunun konuyu tartıştığı ve Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin cenazelerine diğer enfeksiyon hastalıklarından vefat edenlerden farklı bir uygulama yapmaya gerek olmadığı kararına vardığı' bildirilmiştir."

Konuyla alakalı çok sayıda şikayet aldıklarının da altının çizildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gerekli koruyucu kıyafet, teknik ekipman ve ehil gassalların bulunmadığı yerlerdeki cenazelerin de bu imkânların bulunduğu gasilhanelere nakledilerek bu dinî sorumluluğun usulüne uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için ilgililer tarafından gerekli tedbirler alınmalıdır."

Kaynak: TRT Haber

