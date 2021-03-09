Son Dakika: Diyanet'ten hac ve umre açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2021 yılı hac ve umre ibadetleriyle vatandaşlardan gelen sorular üzerine bir açıklama yaptı.

Diyanet yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

2020 yılı hac ibadeti Kovid-19 salgını nedeniyle yapılamadığı için hacı adaylarının kura ve kayıt hakları 2021 yılı için de devam etmektedir.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı ile 2021 yılı hac ibadetine ilişkin görüşmeler sürmektedir. Görüşmeler neticesinde alınacak kararlar kamuoyu ile paylaşılacaktır.

'UMRE ZİYARETLERİ YAPILAMAYACAK'

Ayrıca Suudi Arabistan'ın normalleşme sürecini Ramazan Bayramı sonrasına ertelemesi nedeniyle ülkemizden umre ziyaretleri de yapılamayacaktır.



