Son dakika! Diyanet'ten Kadir Mısıroğlu ziyaretiyle ilgili açıklama: İnsani duygularla...

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın yazar Kadir Mısıroğlu'na gerçekleştirdiği ziyaret sonrası gelen tepkiler üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş'ın bir ziyareti ile ilgili bazı medya mecralarında gerçeklerle bağdaşmayan haber ve yorumlar yapıldığı görülmektedir. Söz konusu ziyaret 9 Kasım 2018 tarihinde saat 14.30 sularında ve tamamen insani duygularla yapılan bir hasta ziyaretidir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

NE OLDU?

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Keşke Yunan galip gelseydi. Ne hilafet yıkılırdı. Ne şeriat yıkılırdı" diyen Kadir Mısıroğlu'na Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde geçmiş olsun ziyaretinde bulunmuştu.

ZİYARETE TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın 10 Kasım'da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaretleriyle tanınan Kadir Mısıroğlu'nu ziyaret etmesine yönelik tepkilere Genç İmam Hatipliler Derneği de katıldı.