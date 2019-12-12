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Son dakika: Diyarbakır'da 271 kilo patlayıcı ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 11:32 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Diyarbakır'da, terör örgütü PKK'ya yönelik çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 271 kilo patlayıcı ile yüklü miktarda silah ve mühimmat ele geçilirken 22 şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika: Diyarbakır'da 271 kilo patlayıcı ele geçirildi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince terör örgütü PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

22 GÖZALTI

Farklı adreslere düzenlenen operasyonda 22 şüpheli yakalandı.

271 KİLO PATLAYICI ELE GEÇİRİLDİ

Soruşturma kapsamında Kayapınar ilçesine bağlı bir köydeki 2 farklı noktada yapılan aramada 265 paket halinde 271 kilo 475 gram patlayıcı, 8 el bombası, 12 el yapımı roket, 11 roketatar mühimmatı, 13 roketatar mühimmatı sevk fişeği, 6 kaleşnikof silah, M-16 tüfek, 20 şarjör, 2 bin 117 fişek, 175 elektrikli kapsül, 52 Alpha fire 5 uzaktan kumanda, 15 elektronik devre, 3'er adet alıcı ve verici devre, dürbün, silah dürbünü, radyo, pusula, bıçak, uyku tulumu ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Kaynak: AA

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Diyarbakır terör operasyonu patlayıcı gözaltı

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