Son dakika... Diyarbakır'da büyük operasyon!

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, örgüt mensuplarınca kullanılan sığınak ve barınakların tespit edilerek silah ve mühimmatlar ile diğer malzemelerin bulunması, teröristlerle yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağın somut delillerle ortaya çıkarılması, operasyon bölgesinde gizlenen uyuşturucu maddeler ile bunları gizleyenlerin bulunarak adalete teslim edilmesi amacıyla Lice ilçesinin güney ve güneydoğusu arasında kalan dağlık ve kırsal alanda operasyon yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, 30 Haziran'da saat 21.00'den itibaren Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando Timi ve güvenlik korucularının katılımıyla başlatılan, toplam 65 timin görev yaptığı, 2 Skorsky ve 2 Atak helikopteri ile İHA'ların da destek verdiği, "Bayrak-128 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Vedat Aykut-02 Operasyonu"nun dün saat 22.00 itibarıyla başarıyla tamamlandığı ifade edilerek, PKK'lı teröristlerce kış üslenmesi amacıyla kullanıldığı tespit edilen kaya bloklarının altında yer alan 15 doğal mağaranın kullanılamaz hale getirildiği, söz konusu mağaralarda bulunan çok sayıda yaşam ve giyim malzemesinin imha edildiği belirtildi.