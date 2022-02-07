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Son dakika: Diyarbakır'da Eren Kış-21 Operasyonu başlatıldı

07.02.2022 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığından yapılan son dakika açıklamasına göre, Diyarbakır'da jandarma komando timlerinin katılımıyla "Eren Kış-21 Jandarma Er Mahmut Derin" Operasyonu başlatıldı. İşte detaylar...

Son dakika: Diyarbakır'da Eren Kış-21 Operasyonu başlatıldı

Son dakika... İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır'da jandarma komando timlerinden oluşan 400 personelin katılımıyla Eren Kış-21 Operasyonu başlatıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Diyarbakır İlinde “EREN KIŞ-21 (DİYARBAKIR-ŞENLİK) JANDARMA ER MAHMUT DERİN” Operasyonu başlatıldı. Operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando timlerinden oluşan (400 personel [(14) operasyonel tim] görev alıyor. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN KIŞ OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor."

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BARIŞ PINARI BÖLGESİNE SIZMA GİRİŞİMİ ÖNLENDİ

Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine karşılık verilmeye devam edildiğini belirtilerek, "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.

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Diyarbakır
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