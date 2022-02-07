Son dakika: Diyarbakır'da Eren Kış-21 Operasyonu başlatıldı

Son dakika... İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır'da jandarma komando timlerinden oluşan 400 personelin katılımıyla Eren Kış-21 Operasyonu başlatıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Diyarbakır İlinde “EREN KIŞ-21 (DİYARBAKIR-ŞENLİK) JANDARMA ER MAHMUT DERİN” Operasyonu başlatıldı. Operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando timlerinden oluşan (400 personel [(14) operasyonel tim] görev alıyor. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN KIŞ OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor."

BARIŞ PINARI BÖLGESİNE SIZMA GİRİŞİMİ ÖNLENDİ

Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine karşılık verilmeye devam edildiğini belirtilerek, "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.

