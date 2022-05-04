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  4. Son dakika: Diyarbakır'da otomobile silahlı saldırı: Ölüler ve yaralılar var

Son dakika: Diyarbakır'da otomobile silahlı saldırı: Ölüler ve yaralılar var

04.05.2022 00:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Diyarbakır’da akşam saatlerinde, içerisinde aynı aileden 5 kişinin olduğu bir otomobil Bağlar ilçesinde seyir halindeyken silahlarla tarandı. Yaşanan silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise ağır yaralandı. Hayatını kaybeden kişilerden ikisinin anne ve kızı olduğu belirlendi. Korkunç olayın ardından alarma geçen emniyet güçleri, kaçan saldırganları yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı.

Son dakika: Diyarbakır'da otomobile silahlı saldırı: Ölüler ve yaralılar var

Son dakika haberine göre, Diyarbakır'daki silahlı saldırı merkez Bağlar ilçesi Buyuransu Mahallesinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, içinde aynı aileden 5 kişinin bulunduğu otomobil, seyir halinde iken yaylım ateşine tutuldu.

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ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Silahlı saldırıda, araçta bulunan baba A.D, oğlu M.D, ve kızı S.D ile G.D, N.D isimli 5 kişi ağır şekilde yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
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Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak yaralılardan anne ile kızı olduğu belirtilen G.D. ile N.D. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Hastanede tedavileri süren diğer yaralılar A.D., M.D. ve S.D.'nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

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YAKINLARI HASTANE ÖNÜNDE TOPLANDI POLİS GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Silahlı saldırı haberini alan ailenin yakınları Kayapınar ilçesinde bulunan özel hastanenin önünde toplandı.

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Bölgeye çok sayıda çevik kuvvet polisi sevk edildi.

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Ölenlerin yakınları sinir krizi geçirirken, G.D. ile N.D.'nin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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Güvenlik güçlerince saldırganların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı. (AA-İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır silahlı saldırı
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