Son dakika: Diyarbakır'da otomobile silahlı saldırı: Ölüler ve yaralılar var

Son dakika haberine göre, Diyarbakır'daki silahlı saldırı merkez Bağlar ilçesi Buyuransu Mahallesinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, içinde aynı aileden 5 kişinin bulunduğu otomobil, seyir halinde iken yaylım ateşine tutuldu.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Silahlı saldırıda, araçta bulunan baba A.D, oğlu M.D, ve kızı S.D ile G.D, N.D isimli 5 kişi ağır şekilde yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak yaralılardan anne ile kızı olduğu belirtilen G.D. ile N.D. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



Hastanede tedavileri süren diğer yaralılar A.D., M.D. ve S.D.'nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

YAKINLARI HASTANE ÖNÜNDE TOPLANDI POLİS GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Silahlı saldırı haberini alan ailenin yakınları Kayapınar ilçesinde bulunan özel hastanenin önünde toplandı.



Bölgeye çok sayıda çevik kuvvet polisi sevk edildi.

Ölenlerin yakınları sinir krizi geçirirken, G.D. ile N.D.'nin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.



Güvenlik güçlerince saldırganların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı. (AA-İHA)



