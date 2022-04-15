SON DAKİKA | Diyarbakır'da PKK/KCK operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı var

Son dakika: Diyarbakır merkezli 6 ilde terör operasyonu... Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon kapsamında 105 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

TERÖRİSTLERDEN TACİZ ATEŞİ

Öte yandan Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan teröristler etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadelerine yer verildi.

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