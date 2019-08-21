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Son dakika! Diyarbakır'da silahlı kavga: 6 ölü, 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 08:42 | Son Güncelleme

Diyarbakır'dan gelen son dakika haberine göre Silvan ilçesinde üç ailenin karıştığı silahlı kavgada biri kadın 6 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gökçetevek köyünde ikamet eden Enver Tekin, henüz belirlenemeyen nedenle Poyraz ailesine gelin verdiği kızı Gülşen Poyraz'ı evine getirdi. Bunun üzerine Poyraz ailesi bireyleri Gülşen'i geri almak için Enver Tekin'in evine geldi. Burada iki aile mensupları arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüşürken, bu sırada Narin ailesi mensupları da Tekin ailesine destek için geldi.

Olayda, 6 kişi hayatını kaybederken 7 kişi de yaralandı.

Yaralılar Silvan ve Diyarbakır'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

(AA)

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Diyarbakır silah kavga Son dakika

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
yıl 2019 yaşanan hadisye bakarmısınız,bu coğrafyaya yüce rabbim 124 bin peygamber gönderdi ıslah edemedi,hz.muhammedi gönderdi coğrafya halkı iyice azıttı, anlı şanlı büyük felsefi ilim adamları anadolu erenleri geldi yine iflah olmadık,atatürkü gönderdi demokrasiyi denedik yine iflah olmadık.bütün bu yobazlıkların altında yatan kadını allahın erkeğe verdiği bir armağan fikriyatı yatmaktadır.maalesef kadınımızda ayndınlanmada yol alamadı erkeğe armağan kalmayı tercih etti.umarım gelecek güzel olur.
gelini öldürüp 1 kişi ile en az kayıp verilebilirdi
sabah sabah allah sizi nasıl bilirse öyle yapsın
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