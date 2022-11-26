HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA | Diyarbakır’da yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

SON DAKİKA | Diyarbakır’da yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

26.11.2022 12:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Diyarbakır’da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3’ü ağır 33 yolcu yaralandı. İhbar üzerine kaza bölgesine çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi. İşte detaylar...

SON DAKİKA | Diyarbakır’da yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Son dakika haberine göre Diyarbakır'ın Bismil ilçesinden Diyarbakır istikametine gitmekte olan yolcu otobüsü devrildi. Kazada 3’ü ağır olmak üzere 33 yolcu yaralandı.

AW768239_01

İhbar üzerine kaza bölgesine çok sayıda AFAD, itfaiye, sağlık ve güvenlik gücü sevk edildi. Yaralılar, ekipler tarafından sıkıştıkları yerden çıkartılarak kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.

İŞTE KAZA YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER

AW768239_04

Otobüs şoförü Yusuf İ., önüne bir transitin çıktığını, ona çarpmamak için direksiyonunu kırınca toprak çökmesi sonucu kazanın meydana geldiğini ifade etti.

AW768239_05

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şırnak'ta 5 bin kişilik aşiret düğünü! Takı miktarı dudak uçuklattıŞırnak'ta 5 bin kişilik aşiret düğünü! Takı miktarı dudak uçuklattı
İstanbul Şişli'de korkunç olay! 3 ceset bulunduİstanbul Şişli'de korkunç olay! 3 ceset bulundu
Sabahın soğuğunda sıraya girip hücum ettilerSabahın soğuğunda sıraya girip hücum ettiler
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Diyarbakır yolcu otobüsü son dakika

En Çok Okunan Haberler

Katar'da 45 dakika sahnede kalan Zeynep Bastık para bastı! Dakika başına...

Katar'da 45 dakika sahnede kalan Zeynep Bastık para bastı! Dakika başına...

Duyanlar inanamadı! Suudi Arabistan Milli Takımı'na dev hediye...

Duyanlar inanamadı! Suudi Arabistan Milli Takımı'na dev hediye...

‘Aşırı soğuklar’ için tarih verdiler ama iki ihtimal var…

‘Aşırı soğuklar’ için tarih verdiler ama iki ihtimal var…

İstanbul'da korkunç olay, 3 ceset bulundu! Kan donduran detaylar: Kafaları ezilmiş, işkence...

İstanbul'da korkunç olay, 3 ceset bulundu! Kan donduran detaylar: Kafaları ezilmiş, işkence...

Devlet hastanesinde sahte doktor skandalı!

Devlet hastanesinde sahte doktor skandalı!

Konya'da infial yaratan görüntüler! 2 kişi tutuklandı, ifadeler ortaya çıktı: Kendimi korudum

Konya'da infial yaratan görüntüler! 2 kişi tutuklandı, ifadeler ortaya çıktı: Kendimi korudum

İlginizi Çekebilir

Çarpıcı uyarı: "Faydası yok zararı var"

Çarpıcı uyarı: "Faydası yok zararı var"

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Büyük indirimlerin son günü! Parfüm, saat ve gözlükte %50'ye varan indirimi kaçırmayın

Büyük indirimlerin son günü! Parfüm, saat ve gözlükte %50'ye varan indirimi kaçırmayın

Yılın o zamanları başladı: Artık her şey mümkün

Yılın o zamanları başladı: Artık her şey mümkün

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Flaş fırsat: Robot süpürgede 2000 TL indirim! Acele edin

Flaş fırsat: Robot süpürgede 2000 TL indirim! Acele edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.