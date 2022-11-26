SON DAKİKA | Diyarbakır’da yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Son dakika haberine göre Diyarbakır'ın Bismil ilçesinden Diyarbakır istikametine gitmekte olan yolcu otobüsü devrildi. Kazada 3’ü ağır olmak üzere 33 yolcu yaralandı.

İhbar üzerine kaza bölgesine çok sayıda AFAD, itfaiye, sağlık ve güvenlik gücü sevk edildi. Yaralılar, ekipler tarafından sıkıştıkları yerden çıkartılarak kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.

İŞTE KAZA YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER

Otobüs şoförü Yusuf İ., önüne bir transitin çıktığını, ona çarpmamak için direksiyonunu kırınca toprak çökmesi sonucu kazanın meydana geldiğini ifade etti.

İHA

