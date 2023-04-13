SON DAKİKA | Diyarbakır merkezli 11 ilde hacker operasyonu! 85 milyon kişinin bilgilerini çaldılar

Son dakika haberine göre Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, şirket sistemlerinde veri ihlalleri olduğuna yönelik ihbar sonrası harekete geçti. Çalışma yapan polis, sanal ortamda birbirleri ile irtibat halinde rumuz isimli 20 kişiyi tespit etti. Kimlikleri belirleyen polis, 11 ilde operasyon başlattı. Eş zamanlı baskınlarda 20 şüpheli, yakalandı. Ekipler, belirlenen adreslerde çok sayıda cep telefonu, bilgisayar ve dijital materyal ele geçirildi.

ÖRGÜT ELEBAŞI BAŞKA SUÇTAN TUTUKLU

Polis, şüphelilerin özelikle geniş yetkilere sahip üst düzey kamu görevlilerini hedef aldığını belirledi. Şüphelilerin gönderdikleri sahte maillere tıklayan kişilerin şifrelerinin ele geçirildiği tespit edildi. Bu şifreler sayesinde 85 milyon kişinin kimlik, adres, kredi kart bilgilerinin ele geçirildiği ve bu bilgilerin dolandırıcılara satıldığı belirlendi.

Şüphelilerin ayrıca bir sanal platform kurdukları, söz konusu platforma referans ile üye olunduğu belirlendi. Şüphelilerin kurdukları platform üzerinden siber polisine yakalanmamak için neler yapılması gerektiğini birbirlerine anlattıkları da tespit edildi.

Hacker örgütüne 'Kalkan' isimli operasyonu yapan polis, örgüt elebaşının başka bir suçtan tutuklu olduğunu da tespit etti. Ayrıca örgüt yöneticilerinin birbirlerini sadece sanal isimleri ile tanıdıkları, gerçek hayatta hiç tanışmadıkları belirtildi. 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

(DHA)

