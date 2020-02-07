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  4. Son dakika: Diyarbakır Öğretmenevi Müdürü Yunus Memiş gözaltına alındı

Son dakika: Diyarbakır Öğretmenevi Müdürü Yunus Memiş gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2020 17:50 | Son Güncelleme

Diyarbakır Öğretmenevi Müdürü Yunus Memiş, yolsuzluk iddiasıyla gözaltına alındı. Memiş ile birlikte çok sayıda esnaf da gözaltına alındı.

Son dakika: Diyarbakır Öğretmenevi Müdürü Yunus Memiş gözaltına alındı

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri öğretmenevine operasyon düzenleyerek Öğretmenevi Müdürü Yunus Memiş ile birlikte çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Yolsuzluk iddiasıyla gözaltına alınan Memiş hakkında, daha önce FETÖ'cü olduğu gerekçesiyle açığa alınan bir kişiyi öğretmenevinde çalıştırdığı iddiasıyla soruşturma açılmıştı.

Memiş ve beraberinde gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ederken, operasyon sırasında polis ekipleri çok sayıda dokümana el koydu.

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Yunus Memiş

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
şu kızılay yolsuzluğuna da bir el atsanız
Ne bekliyorsunuz ki memur senin geneli böyle.Bu sadece görünen bir tanesi...Agababalarına bakın onlarda öyle. Son model arabalar 50 binlik saatler say sayyy.
bu öğretmenevlerinde ne işler dönüyor ya
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