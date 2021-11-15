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Son Dakika: Diyarbakır ve Bingöl'de terör operasyonu! 2 bin 103 personel katılıyor

15.11.2021 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır ve Bingöl'de 2 bin 103 personelin katılımı ile 'Eren Kış-3 Şehit Jandarma Binbaşı Ercan Kurt' (Lice-Sağgöze) Operasyonu başlatıldığını açıkladı.

Son Dakika: Diyarbakır ve Bingöl'de terör operasyonu! 2 bin 103 personel katılıyor

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Diyarbakır ve Bingöl'de Eren Kış-3 Şehit Jandarma Binbaşı Ercan Kurt operasyonu başlatıldı.

2 BİN 103 PERSONEL KATILIYOR

Operasyonda Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 2 bin 103 personel görev aldı. Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren Kış Operasyonları'nın halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ettiği belirtildi.

OPERASYON1

İçişleri Bakanlığı: Eren Kış-2 Amanoslar Şehit Jandarma Er Esat Mengili Operasyonu başlatıldıİçişleri Bakanlığı: Eren Kış-2 Amanoslar Şehit Jandarma Er Esat Mengili Operasyonu başlatıldı

Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı Bingöl Diyarbakır
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