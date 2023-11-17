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Son dakika | Dizi, belgesel, maç yayınları ve dahası... Dijital abonelik platformları için harekete geçildi: Ceza yağdı!

17.11.2023 09:06 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Dijital abonelik platformlarına kullanıcılardan çok sayıda şikayet gelince Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık inceleme başlatıldığını duyurdu, birçok kuruluşa ceza yağdı.

Son dakika | Dizi, belgesel, maç yayınları ve dahası... Dijital abonelik platformları için harekete geçildi: Ceza yağdı!

Son dakika haberi: 2023'te dijital mecralarda TV yayını, film, dizi, belgesel ve benzeri yayın ve içerikler sunan dijital abonelik platformları hakkında Ticaret Bakanlığı işlem başlattı.

ŞİKAYET YAĞDI

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yıl içerisinde Bakanlığa tüketiciler üzerinden ulaşan televizyon yayını, kişiye özel film, dizi, belgesel, komedi, spor gibi yayın ve içerik hizmeti sunan dijital abonelik platformları hakkındaki şikayetlerle ilgili incelemeler başlatıldı.

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"SÖZLEŞMELER ONAY ALINMADAN YENİLENİYOR"

Müfettişlerce yapılan denetimlerde, "dijital platformlara abone olan tüketicilerin talep ve onayları alınmaksızın sözleşmelerinin yenilendiği, tüketicilerin rızası dışında kredi kartlarından para tahsil edildiği, abonelikten çıkmak isteyen tüketicilerin isteklerinin süresi içerisinde yerine getirilmediği, haksız bir şekilde ücret alınmaya devam edildiği, eksik iade ücreti ödenerek tüketicilerin mağdur edildiği" tespitlerine yer verildi.

Söz konusu haksız tahsilat ve iade süreçlerinde tüketicilere yaşatılan bu ve benzeri ihlaller dolayısıyla dijital abonelik platformlarına Ticaret Bakanlığı tarafından 166 milyon lira idari para cezası uygulandı.

Açıklamada, "Bakanlık olarak tüketici haklarının korunması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadesi kullanıldı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı dizi
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