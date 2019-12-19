Son dakika Doğa Koleji satıldı! Doğa Koleji'nin yeni sahibi İTÜ Vakfı oldu

Doğa Koleji'yle ilgili günlerdir süren belirsizlik sona erdi. Doğa Koleji resmen İTÜ Vakfı'na satıldı.

İTÜ Vakfı'ndan dün yapılan açıklamada, "Doğa Koleji ile ilgili müzakereler olumlu yönde devam ediyor. Bilgilendirme en kısa sürede yapılacaktır" ifadeleri kullanılmıştı.

NE OLMUŞTU?

Doğa Koleji'nde maaşlarını alamayan öğretmenler ders boykotu yapmış, yönetimden açıklama talep eden veliler ise geçen hafta İstanbul Ataşehir’deki genel müdürlük binasında toplanmıştı. Yönetimden yanıt alamayan veliler girişteki turnikeleri aşarak genel müdürlük binasına girmişti.

İTÜ VAKFI SAHİBİ KİM?

İTÜ Vakfı Kuruluşunun 35. yıllık bir kurum. Vakıf İstanbul Teknik Üniversitesi'ni desteklemek 4 Nisan 1984 tarihinde amacıyla kuruldu.

Bu çerçevede, Eğitim Tesisleri, Kültür ve Sosyal Tesisler, Spor Tesisleri, Yurtlar İşletmesi ve Ar-Ge İşletmesi kurulup kaynak yaratıldı.

İTÜ Vakfı kuruluş yılından itibaren, sosyal ve kültürel içerikli amaçlar doğrultusunda her yıl 500'ü aşkın öğrenciye karşılıksız eğitim ve barınma bursu veriyor.

İTÜ Vakfı'nın ortaklık şeklinde kurduğu veya iştirak ettiği şirketler 3M ARGE A.Ş., İTÜNOVA Teknoloji A.Ş. ve OTAM A.Ş. İTÜ Vakfı'nın başında Rektör Prof. Dr. Mehmet KARACA yer alıyor.