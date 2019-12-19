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Son dakika Doğa Koleji satıldı! Doğa Koleji'nin yeni sahibi İTÜ Vakfı oldu

EĞİTİM HABERLERİ  | 19.12.2019 13:19 | Son Güncelleme

Doğa Koleji'nin satışıyla ilgili gelen son dakika haberine göre, İTÜ Vakfı ile günlerdir süren görüşmeler sonuçlandı. Taraflar anlaşmaya varırken, atılan imzaların ardından Doğa Koleji'nin İTÜ Vakfı'na satışı tamamlandı.

Son dakika Doğa Koleji satıldı! Doğa Koleji'nin yeni sahibi İTÜ Vakfı oldu

Doğa Koleji'yle ilgili günlerdir süren belirsizlik sona erdi. Doğa Koleji resmen İTÜ Vakfı'na satıldı.

İTÜ Vakfı'ndan dün yapılan açıklamada, "Doğa Koleji ile ilgili müzakereler olumlu yönde devam ediyor. Bilgilendirme en kısa sürede yapılacaktır" ifadeleri kullanılmıştı.

NE OLMUŞTU?

Doğa Koleji'nde maaşlarını alamayan öğretmenler ders boykotu yapmış, yönetimden açıklama talep eden veliler ise geçen hafta İstanbul Ataşehir’deki genel müdürlük binasında toplanmıştı. Yönetimden yanıt alamayan veliler girişteki turnikeleri aşarak genel müdürlük binasına girmişti.

İTÜ VAKFI SAHİBİ KİM?

İTÜ Vakfı Kuruluşunun 35. yıllık bir kurum. Vakıf İstanbul Teknik Üniversitesi'ni desteklemek 4 Nisan 1984 tarihinde amacıyla kuruldu.

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Bu çerçevede, Eğitim Tesisleri, Kültür ve Sosyal Tesisler, Spor Tesisleri, Yurtlar İşletmesi ve Ar-Ge İşletmesi kurulup kaynak yaratıldı.

İTÜ Vakfı kuruluş yılından itibaren, sosyal ve kültürel içerikli amaçlar doğrultusunda her yıl 500'ü aşkın öğrenciye karşılıksız eğitim ve barınma bursu veriyor.

İTÜ Vakfı'nın ortaklık şeklinde kurduğu veya iştirak ettiği şirketler 3M ARGE A.Ş., İTÜNOVA Teknoloji A.Ş. ve OTAM A.Ş. İTÜ Vakfı'nın başında Rektör Prof. Dr. Mehmet KARACA yer alıyor.

İTÜ VAKFI NEREDE?

İTÜ Maçka Kampüsü Sosyal Tesisler Binası Teşvikiye İstanbul'da bulunuyor.

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İTÜ) VAKFI YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. Mehmet KARACA (Rektör) / Başkan
Yük. Müh. O. Naci ENDEM (Başkan Yrd.)
Yük. Müh. A. Ülkü ARIOĞLU (Başkan Yrd.)
Yük. Müh. Güner KOÇEL (Sayman Üye)
Prof. Dr. Tayfun KINDAP
Prof. Dr. Güven ÖNAL
Prof. Dr. Sinan Mert ŞENER
Prof. Dr. Eşref ADALI
Suat Necat ÖNEY

Genel Sekreter
Kenan ÇOLPAN

Genel Sekreter Yrd.
Kenan METE


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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Özel okul ve hastaneler neden varlar devlet yetersiz mi geliyor herkeze eşit eğitim sisteminden faydalanmak eğitim sadece devletin tekelinde olmalı çocuklar ticari bir mal değildir
türgev alır onu
Sonunda..., hayırlı olsun.
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