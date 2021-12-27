HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA | Doğal gaz yardımı geliyor! İhtiyaç sahiplerini ilgilendiren haberi Bakan Yanık duyurdu

SON DAKİKA | Doğal gaz yardımı geliyor! İhtiyaç sahiplerini ilgilendiren haberi Bakan Yanık duyurdu

27.12.2021 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İhtiyaç sahiplerine yönelik ısınma desteği genişliyor. Kömür desteğinin yanında ihtiyaç sahiplerine doğal gaz desteği de verilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, doğal gaz yardımıyla yaptığı son dakika açıklamasında "Isınma yardımı kapsamında doğal gaz yardımı sağlanmasına ilişkin hazırlıklar tamamlandı. Enerji Bakanlığı ile Bakanlığımız arasında çalışma yapıldı." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA | Doğal gaz yardımı geliyor! İhtiyaç sahiplerini ilgilendiren haberi Bakan Yanık duyurdu

Son Dakika: İhtiyaç sahiplerine doğal gaz yardımı için hazırlıklar tamamlandı. İhtiyaç sahiplerine yönelik ısınma yardımının genişlemesiyle ilgili açıklamayı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yaptı. Bakan Derya Yanık yaptığı açıklamada "Bu yıl 1,8 milyar lira değerinde kömür yardımı yapıldı. Önümüzdeki süreçte bu yardımları doğal gaz desteğiyle sürdüreceğiz." dedi. İşte Bakan Yanık'ın duyurduğu doğal gaz yardımıyla ilgili son dakika gelişmeleri...

SON DAKİKA: DOĞAL GAZ YARDIMI GELİYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakanlığın 21 Nisan 2021 itibarıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak ayrıldığını anımsattı.

Bu tarihten sonraki 8 aylık sürecin, Covid-19 salgınının yoğun yaşandığı bir döneme denk geldiğini hatırlatan Yanık, "Türkiye, pandemi sürecini çok iyi yönetti. Hem ücretsiz sağlık desteğinin sağlanması hem ekonomik anlamda çalışan ve işveren kesimin desteklenmesiyle çok önemli bir dönem geçirildi." dedi.

Yanık, sosyal hizmetler bakımından, temelde engelli, yaşlı, kadın ve çocuk başlıklarında ihtiyaçların karşılanmasına yönelik önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

BAKAN YANIK: HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Yeni yılda da ihtiyaç sahiplerine yönelik yakacak yardımlarının süreceğini belirten Yanık, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda ısınma gideri olarak kömür yardımı veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Bu yıl 1,8 milyar lira değerinde kömür yardımı yapıldı. Önümüzdeki süreçte bu yardımları doğalgaz desteğiyle sürdüreceğiz. Böylece sadece kömür değil doğalgaz desteği de sağlamış olacağız. Isınma yardımı kapsamında doğalgaz yardımı sağlanmasına ilişkin hazırlıklar tamamlandı. Enerji Bakanlığı ile Bakanlığımız arasında çalışma yapıldı. Bazı bölgelerde sadece kömürle ısınma değil doğalgaz altyapısı da söz konusu. İhtiyaç sahibi ailelerin bu ihtiyacının giderilmesinde hem çevreye katkısı hem de daha kolay ve erişilebilir bir ısınma aracı olması açısından kömür için verdiğimiz sosyal yardımı doğalgaz için de vereceğiz."

Bakan Yanık, uygulamaya geçtiğinde bu yardımların, diğerleri gibi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve e-Devlet aracılığıyla yapılacağını bildirdi.

(AA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fiyatı 200 liraya ulaştı: Ürünlerini Avrupa'ya bile gönderiyor ama çırak yetiştiremiyor!Fiyatı 200 liraya ulaştı: Ürünlerini Avrupa'ya bile gönderiyor ama çırak yetiştiremiyor!
PARTNER"Bir ömür yetmez""Bir ömür yetmez"
Duygu Delen'in ölümünde şok detay! "Düşerken canlıydı"Duygu Delen'in ölümünde şok detay! "Düşerken canlıydı"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Fiyatlar değişti, ikinci el durdu! Stokçular şokta! 100 bin lira…

Fiyatlar değişti, ikinci el durdu! Stokçular şokta! 100 bin lira…

Futbol tarihine geçecek sarı kart!

Futbol tarihine geçecek sarı kart!

Sosyal medya market market gezen o zabıtayı konuşuyor!

Sosyal medya market market gezen o zabıtayı konuşuyor!

İkna etmeye çalıştığı kardeşi Ayşegül öğretmeni kalbinden bıçakladı

İkna etmeye çalıştığı kardeşi Ayşegül öğretmeni kalbinden bıçakladı

Sosyal medyada yeni dönem! 1 Ocak'tan itibaren başlıyor

Sosyal medyada yeni dönem! 1 Ocak'tan itibaren başlıyor

İmamoğlu'ndan İçişleri Bakanlığına 'terör iltisaklı çalışan' tepkisi: Yol arkadaşlarımı ezdirmem

İmamoğlu'ndan İçişleri Bakanlığına 'terör iltisaklı çalışan' tepkisi: Yol arkadaşlarımı ezdirmem

İlginizi Çekebilir

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Asiye Ateş pitbull saldırısı sonrası ilk kez konuştu!

Asiye Ateş pitbull saldırısı sonrası ilk kez konuştu!

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

390 yıldır ayakta, sırrı hala çözülemiyor!

390 yıldır ayakta, sırrı hala çözülemiyor!

Pitbull saldırısında yaralanmıştı! Asiye'nin ailesi konuştu

Pitbull saldırısında yaralanmıştı! Asiye'nin ailesi konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müjdesini vereyim dünyanın en büyüğü olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müjdesini vereyim dünyanın en büyüğü olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.