Son dakika: Doktor hastasına cinsel saldırıda bulundu! İç çamaşarını da eşi getirdi...

Son dakika: 46 yaşındaki doktorun pansuman yapmak için sedyeye çıkardığı genç kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edildi. 23 yaşındaki kadın doktorun elleriyle kalçalarına, bacaklarına, sırtına ve göğüslerine dokunduğunu cinsel organıyla kendisine sürtünme yapmaya başladığını belirtti. Cinsel saldırı iddiasıyla yargılanan doktorun ifadesi de ortaya çıktı.

Mersin Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan dava dosyasına göre, iddiaya konu olay geçen 18 Ağustos’ta yaşandı. H.T. (23), kıl dönmesi şikâyeti ile genel cerrahi polikliniğinden randevu aldı. Genç kadın, 17 Ağustos günü Doktor T.H.’nin (46) görev yaptığı birime gitti. Dr. T.H., genç kadına ilk müdahaleyi yaptı.

Hürriyet'in haberine göre bir gün sonra H.T. bu kez, Pansuman için hastaneye gitti. Sedyeye yüzükoyun uzanan H.T. yarasının acıdığını söyledi. H.T.’nin iddiasına göre, Dr. T.H., “Ben sana masaj yapayım. Seni rahatlatayım” dedi. H.T. emniyet ve savcılık ifadesinde “Elleriyle kalçama, bacaklarıma, sırtıma, göğüslerime ve özel bölgeme temas etti. Yüzüstü yattığım için tam olarak göremedim. Fakat doktor pantolonsuz şekilde cinsel organıyla temasta bulundu, sürtünme yapmaya başladı. Bunun üzerine ben ani tepkiyle kalktım” dedi.

SON DAKİKA: CİNSEL SALDIRI SONRASI 'ARAMIZDA KALSIN' DEDİ

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan evli ve iki çocuk babası Dr. T.H., kendisine iftira atıldığını söyledi. Dr. T.H. ifadesinde, H.T.’ye yönelik muayene işlemi sırasında kapısının kilitli olmadığını, dolayısı ile cinsel saldırıda bulunmasının imkânsız olduğunu söyledi.

Genç kadının sedyede uzandığı esnada kendisinin de ayakta olduğunu söyleyen Dr. T.H. şunları kaydetti: “Hasta, müdahale esnasında sol eli ile bacağıma doğru müdahale yaptı. Ben geri çekildim. Ben duyduğum rahatsızlıktan ötürü, ‘Ameliyatı başka bir doktora yaptırabilirsin’ dedim. Şahsı muayene ettiğim sedyenin yüksekliği göbeğimin seviyesindedir. Cinsel organımla kendisine temas etmem fiziken mümkün değil. Kesinlikle bu şahıslara, ‘İsteyeceğiniz her şeyi verebilirim. Olay aramızda kalsın’ demedim.”

H.T.’nin şikâyeti üzerine aynı gün soruşturma başlatıldı. Dr. T.H. gözaltında kaldı. Taraflardan kan örnekleri alındı. H.T. ile Dr. T.H.’nin iç çamaşırları ile pantolonları incelenmek üzere alındı. Doktorun iç çamaşırını polislere, aynı hastanede çalışan meslektaşı eşi teslim etti.

İÇ ÇAMAŞARINI DA DOKTORUN EŞİ TESLİM ETTİ

İddianamede, laboratuvar sonucuyla ilgili olarak, “Şüphelinin külotunun iç ön kısmı üzerinde alınan vücut sıvısı örneğinde, müşteki H.T. ve şüpheli T.H.’den alınan kan örneklerinden alınan genotiplerin karışık olarak bulunduğunun belirtildiği, bu hususun müştekinin Cinsel Saldırı iddialarını destekleyen doneler bulundu.

