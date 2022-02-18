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  4. Son dakika: Dolmabahçe'de hareketli dakikalar! NATO karşıtı eylem yaptılar

Son dakika: Dolmabahçe'de hareketli dakikalar! NATO karşıtı eylem yaptılar

18.02.2022 23:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İstanbul Dolmabahçe'de bir grup, Türkiye'nin NATO'ya üyeliğini protesto etmek için toplandı. Üyeliğin 70'inci yıldönümü nedeniyle prostesto düzenleyen grup basın açıklaması yaptı. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı eylemde NATO ve ABD aleyhine sloganlar atan grup, "NATO'dan çıkılsın. Emperyalist üsler kapatılsın" yazılı pankart açtı.

Son dakika: Dolmabahçe'de hareketli dakikalar! NATO karşıtı eylem yaptılar

Son dakika... Türkiye'nin NATO'ya üyeliği, 70'inci yıldönümünde bir grup tarafından İstanbul Dolmabahçe'de protesto edildi. Grup üyeleri, Türkiye'nin NATO'dan çıkmasını ve üslerin kapatılmasını isteyerek ABD ve NATO aleyhine sloganlar attı.

POLİS GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Türkiye'nin NATO'ya üyeliğinin 70'inci yılını protesto etmek isteyen çeşitli parti ve sivil toplum örgütü üyesi bir grup, saat 20.00'de Dolmabahçe Meydanı'nda toplandı. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı protesto eyleminde 'NATO'dan çıkılsın. Emperyalist üsler kapatılsın' yazılı pankart açan grup üyeleri NATO ve ABD aleyhine sloganlar attı.

Dolmabahçe'de NATO karşıtı eylem - Güvenlik - İstanbul - Beyoğlu

ABD VE NATO ALEYHİNE SLOGAN ATTILAR

Grup adına okunan basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"70 yıl önce bugün Türkiye, emperyalist savaş aygıtı NATO'ya üye oldu. 1949 yılında kurulan NATO'nun amacı, tüm dünyada emperyalizmin çıkarlarının bekçiliğini yapmaktır. NATO sadece askeri bir pakt oluşturmamış aynı zamanda Türkiye gibi pek çok ülkede kontrgerilla birimleri vasıtasıyla işçi sınıfına, sosyalistlere ve ezilen halklara yönelik katliamların, sistematik işkencelerin ve darbelerin faili olmuştur. Bu katliam ve terör şebekesinin merkezinde hiç kuşkusuz ABD emperyalizmi bulunmaktadır."

"Bugün burada Dolmabahçe'de, bu toprakların devrimci gençlerinin ve işçilerinin ABD'nin emperyalist 6'ncı Filo askerlerini denize döktüğü yerde buluştuk. Yaşadığımız toprakların devrimci, sosyalist ve anti-emperyalist geleneğini sahiplenerek ve bu gelenekten güç alarak Türkiye'nin NATO'dan çıkması ve emperyalist üslerin kapatılması için mücadele çağrısını yükseltiyoruz"

Dolmabahçe'de NATO karşıtı eylem - Güvenlik - İstanbul - Beyoğlu

Eylem, basın açıklamasının ardından sona erdi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
NATO
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