Son dakika | Donald Trump'tan zafer konuşması! "Savaşları durduracağım" dedi, Elon Musk'a övgü yağdırdı: "Altın çağ olacak"

Son dakika haberi: Kamala Harris konuşmasını iptal etti, Donald Trump zafer konuşması yapıyor! ABD'de başkanlık yarışında sona gelindi. Sandıkların büyük kısmı açıldı, Trump'ın zaferine kesin gözüyle bakılıyor. Zaferini ilan eden Trump'tan ilk açıklama geldi.

DELEGELERİN BÜYÜK KISMINI KAZANDI

Son bilgilere göre Trump 267 delege kazanırken, Harris 214 delege kazanabildi. 270 delegeyi yakalayan adayın seçimi kazanacağı biliniyor.

TRUMP'TAN ZAFER KONUŞMASI

Seçimleri kazanmaya bir adım daha yakın gözüken Trump'ın, Flordia'da bulunan yerleşkesine yakın kongre merkezinde zafer konuşması yapmak üzere sahneye çıktı.

"AMERİKA'NIN ALTIN ÇAĞI OLACAK"

İşte Donald Trump'ın zafer konuşmasından mesajlar:

Hepinize çok teşekkürler, bu gerçekten harika. Hakikaten bence bu şimdiye kadar ülkenin gördüğü en büyük politik hareket. Ülkemizin nasıl iyileşeceğini göreceksiniz. Ülkemizdeki her şeyi düzelteceğiz.

Tarih yazdık. Bu ülkenin görmediği kadar büyük bir siyasi başarı bu. 47. Başkanınız olarak beni seçtiğiniz için size çok teşekkür ederim.

Göreceksiniz, bu Amerika'nın altın çağı olacak. Amerika'yı yeniden harika yapacağız!

"HARİKA BİR 4 YIL OLACAK"

Sizin için her nefesimle her gün sizin için mücadele edeceğim.

Amerika bize görülmemiş, güçlü bir görev verdi ve Senato'nun kontrolünü geri aldık.

Sevgili karım, First Lady Melania'ya da çok teşekkür ediyorum.

Önümüzde harika bir 4 yıl olacak, bu ülkeyi çok iyi bir yere getireceğiz. Öyle güzel yapacağız ki bu ülke dünyanın en iyi ülkesi olacak. Şimdiye kadar olanın en iyisi yapacağız.

"SINIRLARIMIZI KAPATACAĞIZ"

Sınırlarımızı kapatacağız, bu insanların ülkemize gelmemesini sağlayacağız. Yasa dışı olarak gelemeyecekler.

ELON MUSK'A ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Yeni bir star doğuyor, Elon (Musk)! Harika bir insan o. Kampanyalar yaptı. Roketi iki hafta önce ateşledi.

"BUGÜN TARİHE GEÇECEK"

Bunu Amerikan halkının kontrolü yeniden ele geçirdiği gün olarak tarihe geçireceğiz.

Vergileri düşüreceğiz.

"SAVAŞLARI DURDURACAĞIM"

Savaş başlatmayacağım, savaşları durduracağım. O yüzden demokrasi açısından da büyük bir zafer.