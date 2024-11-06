Son dakika | Donald Trump'tan zafer konuşması! "Savaşları durduracağım" dedi, Elon Musk'a övgü yağdırdı: "Altın çağ olacak"

Son dakika haberi: Kamala Harris konuşmasını iptal etti, Donald Trump zafer konuşması yapıyor! ABD'de başkanlık yarışında sona gelindi. Sandıkların büyük kısmı açıldı, Trump'ın zaferine kesin gözüyle bakılıyor. Zaferini ilan eden Trump'tan ilk açıklama geldi.
Son bilgilere göre Trump 267 delege kazanırken, Harris 214 delege kazanabildi. 270 delegeyi yakalayan adayın seçimi kazanacağı biliniyor.
Seçimleri kazanmaya bir adım daha yakın gözüken Trump'ın, Flordia'da bulunan yerleşkesine yakın kongre merkezinde zafer konuşması yapmak üzere sahneye çıktı.
İşte Donald Trump'ın zafer konuşmasından mesajlar:
Hepinize çok teşekkürler, bu gerçekten harika. Hakikaten bence bu şimdiye kadar ülkenin gördüğü en büyük politik hareket. Ülkemizin nasıl iyileşeceğini göreceksiniz. Ülkemizdeki her şeyi düzelteceğiz.
Tarih yazdık. Bu ülkenin görmediği kadar büyük bir siyasi başarı bu. 47. Başkanınız olarak beni seçtiğiniz için size çok teşekkür ederim.
Sizin için her nefesimle her gün sizin için mücadele edeceğim.
Amerika bize görülmemiş, güçlü bir görev verdi ve Senato'nun kontrolünü geri aldık.
Sevgili karım, First Lady Melania'ya da çok teşekkür ediyorum.
Bunu Amerikan halkının kontrolü yeniden ele geçirdiği gün olarak tarihe geçireceğiz.