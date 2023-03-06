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  4. SON DAKİKA: Dört gün süren kriz böyle bitti! Akşener, Saadet Partisi'ne geldi bazıları alkışladı bazıları yuhladı

SON DAKİKA: Dört gün süren kriz böyle bitti! Akşener, Saadet Partisi'ne geldi bazıları alkışladı bazıları yuhladı

06.03.2023 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altılı masadan son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor! Cumhurbaşkanı adayının açıklanacağı kritik günde, Akşener'siz toplanması beklenen altılı masadan sürpriz adım geldi. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, Akşener ile bir araya geldi. Akşener, daha sonra CHP lideri Kılıçdaroğlu ile de görüştü.

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı yardımcılığı formülü sonrası kriz çözüldü! Meral Akşener, Saadet Partisi genel merkezine geldi. Akşener, dört günlük aranın ardından altılı masaya geri döndü. Yavaş ve İmamoğlu'nun görüşme hamlesi sonrası kriz çözüldü. Akşener'in toplantıya katılmak için binaya geldiği sırada hem destek hem tepki vardı.

SON DAKİKA: KİMİLERİ AKŞENER'İ DESTEKLEDİ KİMİLERİ YUHLADI!

'Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu' ve 'Milletin umudu Kılıçdaroğlu' sloganlarıyla binaya gelen Kılıçdaroğlu'nun ardından İYİ Parti lideri Meral Akşener de Saadet Partisi genel merkezine geldi. İYİ Parti taraftarları da 'Milletin umudu Akşener' sloganları attı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e hem destek hem de tepki vardı. Akşener'in binaya gelip Temel Karamollaoğlu ile el sıkıştığı anda bazı vatandaşların Meral Akşener'i yuhaladığı görüldü.

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Yaşananların sonunda hem CHP hem de İYİ partililer daha sonra 'Birleşe birleşe kazanacağız' sloganları attı.

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'Kriz' çözüldü! Akşener ittifaka geri döndü 'Kriz' çözüldü! Akşener ittifaka geri döndü

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