HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. SON DAKİKA | DSÖ'den korkutan Omicron açıklaması: 6-8 hafta içinde...

SON DAKİKA | DSÖ'den korkutan Omicron açıklaması: 6-8 hafta içinde...

11.01.2022 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Omicron varyantıyla ilgili Dünya Sağlık Örgütünden son dakika açıklaması geldi. DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, önümüzdeki 6-8 hafta içinde Avrupa'da nüfusun yüzde 50'sinden fazlasının Omicron ile enfekte olacağını tahmin edildiğini ifade etti.

SON DAKİKA | DSÖ'den korkutan Omicron açıklaması: 6-8 hafta içinde...

Son dakika haberi: Dünyada tedirginliğe yol açan Omicron varyantıyla ilgili olarak Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bir açıklama yaptı. Düzenlenen basın toplantısında konuşan DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, 2 ay içerisinde Omicron mutasyonunun Avrupalıların yarısından fazlasını etkileyeceğini tahmin ettiğini söyledi.

DSÖ'DEN OMICRON AÇIKLAMASI: 6-8 HAFTA İÇİNDE...

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından düzenlenen basın toplantısında konuşan DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, Covid-19 ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Mevcut yayılma hızında 2 ay içerisinde Omicron mutasyonunun Avrupalıların yarısından fazlasını etkileyeceğini tahmin ettiğini söyleyen Kluge, “Avrupa ve Orta Asya'daki 53 ülkeden 50'si Omicron vakaları bildirdi. Bu hızla Sağlık Metrikleri ve Değerlendirme Enstitüsü (IHME), önümüzdeki 6-8 hafta içinde bölge nüfusunun yüzde 50'sinden fazlasının Omicron ile enfekte olacağını tahmin ediyor" ifadelerini kullandı.

"MUSTASYONLAR İNSAN HÜCRELERİNE DAHA KOLAY YAPIŞIYOR"

Bölgede 2022'nin ilk haftasında 7 milyondan fazla Covid-19 vakası tespit edildiğini belirten Kluge, “10 Ocak itibariyle 26 ülke, nüfusunun yüzde 1'inden fazlasının her hafta Covid-19'a yakalandığını bildiriyor” dedi. Son haftalarda derlenen verilerin Omicron'un yüksek oranda bulaşıcı olduğunu doğruladığını da sözlerine ekleyen Kluge, “Mutasyonlar insan hücrelerine daha kolay yapışıyor ve daha önce hastalığı geçirmiş veya aşılanmış kişileri bile enfekte edebilir” sözlerine yer verdi.

Omicron'un hızlı yayılımının birçok ülkede sağlık sistemini tehdit ettiğini vurgulayan Kluge, okulların kapatılacak en son ve kapatılması halinde açılacak ilk yer olması gerektiğinin altını çizdi.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gerçeği anlayınca kaçmaya çalıştı! Tacizciye filmleri aratmayan tuzakGerçeği anlayınca kaçmaya çalıştı! Tacizciye filmleri aratmayan tuzak
Öldürülen avukat Dilara Yıldız'ın kardeşi konuştu: Ablam onu ailesinin fuhuş çetesine üye olduğunu öğrendiği için bıraktıÖldürülen avukat Dilara Yıldız'ın kardeşi konuştu: Ablam onu ailesinin fuhuş çetesine üye olduğunu öğrendiği için bıraktı
Umutlandıran açıklama!Umutlandıran açıklama!
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
dünya salgın örgütü(dsö) korku ve baskıyı insan üzerinden hiç eksik etmiyor....virüs öldürmez dsö öldürür..))
Bende Türkiye'den DSÖ için bir korkutan bir gelişme yolluyorum kendi adıma. Felaket tellallığınızı takmıyoruz şom ağızlılar kurumu. Kudurun.
NEDEN OKULLAR EN SON KAPATILIYOR, ORADA SALGIN YOKMU? BULAŞMIYORMU İNSANLARA, YAV Bİ GİDİN İŞİNİZE....

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Çalık'ın öldüğü kazada kahreden detay!

Ahmet Çalık'ın öldüğü kazada kahreden detay!

Ahmet Çalık'ın 9 sene önce attığı tweet herkesi hüzne boğdu!

Ahmet Çalık'ın 9 sene önce attığı tweet herkesi hüzne boğdu!

Türkiye bu sabah depremle uyandı!

Türkiye bu sabah depremle uyandı!

Eski nişanlı dehşeti! Avukat Dilara Yıldız hayatını kaybetti

Eski nişanlı dehşeti! Avukat Dilara Yıldız hayatını kaybetti

Yanlış kişiye gönderilen cinsel içerikli fotoğraf hayatlarını kabusa çevirdi

Yanlış kişiye gönderilen cinsel içerikli fotoğraf hayatlarını kabusa çevirdi

Türkiye, Enes Kara’nın ölümünü konuşuyor!

Türkiye, Enes Kara’nın ölümünü konuşuyor!

İlginizi Çekebilir

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

9 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

9 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Kabataş Lisesi'nde Atatürk'e çirkin saldırı! MEB soruşturma başlattı

Kabataş Lisesi'nde Atatürk'e çirkin saldırı! MEB soruşturma başlattı

İzmir'de bulunmuşlardı! İplerin gizemi çözüldü

İzmir'de bulunmuşlardı! İplerin gizemi çözüldü

Annesi ameliyat öncesi itiraf etmişti! Mezar açıldı, ünlü iş insanı biyolojik babası çıktı

Annesi ameliyat öncesi itiraf etmişti! Mezar açıldı, ünlü iş insanı biyolojik babası çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.