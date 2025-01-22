Son dakika | Dumanlar İstanbul'un birçok yerinden görülüyor! İşçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı

Son dakika haberi: Üsküdar'da işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. Yangın İstanbul'un birçok noktasından görülüyor.

ÇOK SAYIDA İTFAİYE OLAY YERİNDE

Burhaniye Kazım Karabekir Sokak'ta bulunan inşaat sahasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın sonucu 3 konteyner tamamen yandı.

İtfaiye ekipleri, diğer konteynerlere de sirayet eden yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Ayrıntılar geliyor...

(DHA-AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır