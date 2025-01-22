HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Son dakika | Dumanlar İstanbul'un birçok yerinden görülüyor! İşçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı

Son dakika | Dumanlar İstanbul'un birçok yerinden görülüyor! İşçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı

22.01.2025 16:58
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Şehit Atakan Şahin Erdoğan için Cimşit Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi

Şehit Atakan Şahin Erdoğan için Cimşit Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi

TUSAŞ şehidi Cambaz'ın babası: “Ben oğluma bir tokat vurmadım, elimi kaldırmadım. Nasıl kıydılar benim oğluma”

TUSAŞ şehidi Cambaz'ın babası: “Ben oğluma bir tokat vurmadım, elimi kaldırmadım. Nasıl kıydılar benim oğluma”

Teknolojinin en şık hali: Pembe iPhone 16 256 GB burada!

Teknolojinin en şık hali: Pembe iPhone 16 256 GB burada!

İçerik devam ediyor
22.01.2025 16:58
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İstanbul'un Üsküdar ilçesinde işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Son dakika haberi: Üsküdar'da işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. Yangın İstanbul'un birçok noktasından görülüyor.

ÇOK SAYIDA İTFAİYE OLAY YERİNDE

Burhaniye Kazım Karabekir Sokak'ta bulunan inşaat sahasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın sonucu 3 konteyner tamamen yandı.

İtfaiye ekipleri, diğer konteynerlere de sirayet eden yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

beb6e1ce-86f6-4101-8d2d-6c57e2f3ed90

Ayrıntılar geliyor...

(DHA-AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çok tartışılan merdiven ilk kez görüntülendi! Otelin son hali iç karartıyor

Çok tartışılan merdiven ilk kez görüntülendi! Otelin son hali iç karartıyor

Tanju Özcan'ın yüzüne isyan ettiler

Tanju Özcan'ın yüzüne isyan ettiler

Fenomen diziler için karar verildi! Bu akşam yayınlanacaklar mı?

Fenomen diziler için karar verildi! Bu akşam yayınlanacaklar mı?

'Parayı harcayacak yer bulamıyor' dediler! Kimseyi dinlemeyip başardı

'Parayı harcayacak yer bulamıyor' dediler! Kimseyi dinlemeyip başardı

Erdoğan Bolu'da taziye ziyaretine katıldı

Erdoğan Bolu'da taziye ziyaretine katıldı

Yangında tüm çocuklarını kaybetti! Kan donduran anları hastaneden anlattı: "Kemiklerim kırıldı, Alican ellerimden kayıp gidince..."

Yangında tüm çocuklarını kaybetti! Kan donduran anları hastaneden anlattı: "Kemiklerim kırıldı, Alican ellerimden kayıp gidince..."

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Stanley indirimi başladı! "Almakla ne iyi ettim!" diyeceğiniz o termoslar burada

Stanley indirimi başladı! "Almakla ne iyi ettim!" diyeceğiniz o termoslar burada

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.