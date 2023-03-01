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  4. SON DAKİKA: Dünkü adaylık çıkışı sonrası Mansur Yavaş yine canlı yayında gündem oldu! 'Oraya gittim ve emrinizdeyim dedim...'

SON DAKİKA: Dünkü adaylık çıkışı sonrası Mansur Yavaş yine canlı yayında gündem oldu! 'Oraya gittim ve emrinizdeyim dedim...'

01.03.2023 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Millet ittifakının Cumhurbaşkanı adayı yarın belli oluyor, dün canlı yayında adaylık konusuna verdiği yanıtla gündem olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Deprem bölgesinde muhalefet partilerinin belediyeleri olarak hükümet kanadıyla iş birliği konusunda sıkıntı yaşadıklarını dile getiren Mansur Yavaş, 'Maalesef bunlar yaşandı. Depremde de yangında da selde de bizimle beraber çalışmaktan korkuyorlar' dedi.

SON DAKİKA: Dünkü adaylık çıkışı sonrası Mansur Yavaş yine canlı yayında gündem oldu! 'Oraya gittim ve emrinizdeyim dedim...'

Son dakika haberi: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve birçok şehrimizde felakete neden olan deprem sonrası İsmail Küçükkaya'nın konuğu oldu. Büyükşehirlerin en dinamik güçler olduğunu dile getiren Mansur Yavaş, 'Biz aslında ana hazırlığımızı İstanbul için yapıyoruz. Bizim 35 binin üzerinde personelimiz var. İstanbul'da büyük bir deprem bekleniyor. Biz de burada kendi eksiklerimizi baktık' dedi.

MANSUR YAVAŞ'TAN 'MADENCİ' ÇIKIŞI! 'CEVAP BİLE VERMEDİLER...'

'Zonguldak'a mektup yazdık, 3 bin madenciyi eğitelim dedik fakat bize cevap bile vermediler. Biz Ankara'yı Google haritalar üzerinden modelliyoruz. Deprem anında nerede yıkım olduğunu göreceğiz.

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'KAHRAMANMARAŞ'A GİTTİM VALİ'YE 'EMRİNİZDEYİM' DEDİM'

Kızılay'dan bizimle temasa geçen olmadı. Ekiplerimiz AFAD ile görüştüler hala iş birliği içindeler. Kahramanmaraş'a gittiğimde Sayın Vali'yi ziyaret ettim, elimizdeki iş makinelerinin listesini verdim ve emrinizdeyim dedim.

Kızılay ile iletişimimiz şöyle oldu, Kızılay'ın çadırlarını bölgeye gönderecektik. Olabilir dediler daha sonra telefonlarımıza cevap vermediler. TIR'lar deprem bölgesinde çadır olmadan gitti. Cevap vermiyorlar, şuraya gidin buraya gidin de demiyorlar. Kızılay ile AFAD arasında da büyük bir koordinasyonsuzluk var.'

SON DAKİKA: MANSUR YAVAŞ ADAYLIK SORUSUNA BÖYLE YANIT VERDİ! 'KİM NASIL DEĞERLENDİRİR BİLMEM'

Mansur Yavaş, İsmail Küçükkaya'nın 'adaylık' sorusuna da yanıt verirken, ' 'İki yıl önceki televizyon programlarında ne söylediysem aynısını söylüyorum. Sayın Genel Başkanımız Sayın Akşener'in fikirlerine karışacak değilim. Onların alacağı kararlara asla karışmam. Dünkü TV programından sonra bazı değerlendirmeler oldu ama kim nasıl değerlendirir onu bilmem. Benim bu konuyu konuşacak durumum da yok açıkçası, 45 bin cenazemiz var. Ankara'da farklı sorunlarımız var.' ifadelerini kullandı.

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