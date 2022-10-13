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  4. Son dakika: Dünya bu görüşmeye kilitlenmişti! Kritik Erdoğan-Putin zirvesinden ilk mesaj: Türkiye'yi dünyanın en büyüğü yapmak istiyoruz

Son dakika: Dünya bu görüşmeye kilitlenmişti! Kritik Erdoğan-Putin zirvesinden ilk mesaj: Türkiye'yi dünyanın en büyüğü yapmak istiyoruz

13.10.2022 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'da Astana'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Kritik zirvede Putin ilk mesajında Türkiye ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Dün Türkiye'de 'doğal gaz merkezi' önerisinin ardından görüşme ayrı bir önem kazanırken Putin ilk mesajında Türkiye'yi dünyanın en büyük gaz merkezi yapmak istediğini açıkladı.

Son dakika: Dünya bu görüşmeye kilitlenmişti! Kritik Erdoğan-Putin zirvesinden ilk mesaj: Türkiye'yi dünyanın en büyüğü yapmak istiyoruz

Son dakika haberi: Putin resmen duyurdu: Türkiye'de doğal gaz merkezi planına ilişkin yeni mesajlar verdi. Putin dün başkent Moskova'da Rus Enerji Haftası kapsamında yaptığı konuşmada Avrupa'ya sevkiyat için doğal gaz merkezi kurulabileceğini söylerken adres olarak Türkiye'yi göstermişti. Bugünkü konuşmasında da gaz tedarikinde Türkiye'nin güvenli güzergah olduğunu belirtti. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin önemini vurgularken "Birinci türbininin önümüzdeki yılın ilk yarısında açılması dünyada farklı bir ses getirecektir" diye konuştu.

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"TÜRKİYE ÜZERİNDEN AVRUPA'YA"

İşte Putin'in açıklamalarından satır başları:

  • Türkiye üzerinden Avrupa'ya enerji kaynakları göndermeyi planlıyoruz

  • Gaz sevkiyat üssü herkes için faydalı olacak.

  • Gaz tedarikinde Türkiye güvenli güzergah. Diğer alanlarda ise etkin olarak çalışmalarımız sürüyor. Ticaret hacmimiz hızla artıyor.

  • Türkiye'yi dünyanın en büyük gaz merkezi yapmak istiyoruz.

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ERDOĞAN: GAZ TEDARİĞİ İÇİN HAZIRIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuşmasında şu cümleleri kullandı:

  • Gaz tedariğini ülkemiz üzerinden yapmaya hazırız. Gelişmiş ülkelerden çok az gelişmiş ülkelere yapacağımız sevkiyat önemli.

  • İstanbul Mutabakatını güçlendirerek devam ettirmemiz, Rusya tahıl ve gübresinin Türkiye üzerinden az gelişmiş ülkelere naklini yapma konusunda kararlıyız.

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AKKUYU NGS MESAJI: DÜNYADA FARKLI BİR SES GETİRECEK

  • Akkuyu çok çok önemli bir adım. Akkuyu bizim yüzde 10 enerji ihtiyacımızı karşılarken Sinop da yüzde 10. Yüzde 20 enerji ihtiyacımız karşılanacaktır. Akkuyu'nun birinci türbininin önümüzdeki yılın ilk yarısında açılması dünyada farklı bir ses getirecektir. Sinop'la ilgili bir adım atılabilirse bu tabii çok daha farklı bir çarpan etkisi yapacaktır.
Son dakika: Putin tüm dünyaya Son dakika: Putin tüm dünyaya "Türkiye'de kurabiliriz" diyerek duyurdu! Türkiye'den ilk açıklama geldi: Teknik olarak mümkün


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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Vladimir Putin
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