Son dakika: Dünya bu görüşmeye kilitlenmişti! Kritik Erdoğan-Putin zirvesinden ilk mesaj: Türkiye'yi dünyanın en büyüğü yapmak istiyoruz

Son dakika haberi: Putin resmen duyurdu: Türkiye'de doğal gaz merkezi planına ilişkin yeni mesajlar verdi. Putin dün başkent Moskova'da Rus Enerji Haftası kapsamında yaptığı konuşmada Avrupa'ya sevkiyat için doğal gaz merkezi kurulabileceğini söylerken adres olarak Türkiye'yi göstermişti. Bugünkü konuşmasında da gaz tedarikinde Türkiye'nin güvenli güzergah olduğunu belirtti. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin önemini vurgularken "Birinci türbininin önümüzdeki yılın ilk yarısında açılması dünyada farklı bir ses getirecektir" diye konuştu.
İşte Putin'in açıklamalarından satır başları:
Türkiye üzerinden Avrupa'ya enerji kaynakları göndermeyi planlıyoruz
Gaz sevkiyat üssü herkes için faydalı olacak.
Gaz tedarikinde Türkiye güvenli güzergah. Diğer alanlarda ise etkin olarak çalışmalarımız sürüyor. Ticaret hacmimiz hızla artıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuşmasında şu cümleleri kullandı:
Gaz tedariğini ülkemiz üzerinden yapmaya hazırız. Gelişmiş ülkelerden çok az gelişmiş ülkelere yapacağımız sevkiyat önemli.
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