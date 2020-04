Son dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 70 bini aştı

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 70 bin 172'ye, vaka sayısı ise 1 milyon 282 bin 40'a ulaştı.

EN FAZLA CAN KAYBI İTALYA'DA YAŞANDI



Kovid-19 yüzünden bugüne kadar en fazla can kaybı 15 bin 887 kişinin hayatını kaybettiği İtalya'da yaşandı. Bu ülkeyi 13 bin 55 can kaybıyla İspanya, 9 bin 620 ile ABD, 8 bin 78 ile Fransa, 4 bin 934 ile İngiltere ve 3 bin 603 ile İran takip etti.

Salgının ortaya çıktığı Çin'de 3 bin 331 can kaybı yaşandı.

Yeni tip koronavirüs nedeniyle 1000'den fazla ölümün görüldüğü diğer ülkeler şöyle:

"Hollanda 1766, Belçika 1632 ve Almanya 1584."

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 salgını, şu ana dek 200 ülke ve bölgeye yayıldı.

Kaynak: AA