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Son dakika: Dünya ısı haritası yayınlandı! Türkiye’ye kutup soğuğu geliyor…

08.03.2022 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji’den gelen peş peşe soğuk hava ve kar yağışı uyarılarının ardından ortaya çıkan dünya ısı haritasında Türkiye’nin görünümü korkuttu. Sosyal medyada paylaşılan ve dünya ısı haritası belirtilen görselde, Marmara bölgesinin rengi "Mevsim normallerinin çok çok altı" olarak ifade edilen bordoya boyandı. Soğuk hava dalgasının önümüzdeki 10 gün boyunca Marmara'da büyük etki yaratacağı belirtildi.

Son dakika: Dünya ısı haritası yayınlandı! Türkiye’ye kutup soğuğu geliyor…

Türkiye ocak ayının sonunda yaşadığı soğuk hava dalgasının ardından önümüzdeki günlerde yeni bir soğuk hava dalgası ile daha karşı karşıya kalacak. Önümüzdeki günlerde beklenen soğuk hava dalgasıyla ilgili ise dikkat çeken bir harita ortaya çıktı.
Sibirya tarafından geleceği belirtilen soğuk hava dalgası Aybar'ın rotasında Türkiye’nin de olması endişe yaratmıştı.

Hava Forum tarafından aktarılan bilgiye göre önümüzdeki günlerde Türkiye'yi etkisi altına alması beklenen soğuk hava dalgasıyla ilgili korkutan bir harita paylaşıldı. Başta Türkiye olmak üzere diğer ülkelerin de ısı durumlarını belirten haritadaki, Marmara Bölgesi’nin rengi dikkat çekti.

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MARMARA'YA BORDO RENK VERİLDİ

Isı haritasında Türkiye'nin orta ve doğu kesimleri "Mevsim normallerinin çok altı" olarak bilinen mor rengini alırken, Marmara bölgesinin ise "Mevsim normallerinin çok çok altı" olarak tarif edilen bordo rengini aldığı görüldü.

‘GERÇEK KIŞ HAVASI BAŞLIYOR’

Hava Forum sitesi tarafından söz konusu haritayla ilgili paylaşım da yapıldı. Söz konusu paylaşımda, "Mevsim normalleri sıcaklık kıyas haritasında Türkiye'ye bakın! Kutuplardaki ve Sibirya'daki soğuk hava, o bölgelerden kopup güney enlemlere, Türkiye'ye ve Balkanlar'a iniyor. 10 gün ülkemizde doğalgaz kullanımı tavan yapar. Gerçek kış havası başlıyor" ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji kar yağışı İstanbul Türkiye
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