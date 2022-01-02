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SON DAKİKA | Dünya İsrail'den gelen "Flurona" haberini konuşuyor! İlk vakayı bildirdiler

02.01.2022 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre İsrail'de "flurona" alarmı verildi. Ülke, “flurona” olarak adlandırılan ve grip ve koronavirüsün nadir bir karışımı olan çift enfeksiyonun ilk vakasını bildirdi. İlk vakanın genç bir hamile kadın olduğu aktarıldı.

SON DAKİKA | Dünya İsrail'den gelen "Flurona" haberini konuşuyor! İlk vakayı bildirdiler

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tüm dünyada yoğun bir şekilde devam ederken, İsrail'den gelen son dakika haberi ile oldukça önemli bir gelişme yaşandı.

İSRAİL'DE "FLURONA" ALARMI

Independent'ın haberine göre, İsrail'in “flurona” olarak adlandırılan, grip ve koronavirüsün nadir bir karışımı olan çift enfeksiyonun ilk vakasını bildirdiği açıklandı. Ülkede, genç bir hamile kadına hem grip hem de koronavirüs teşhisi kondu.

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HER İKİ TESTİ DE POZİTİF ÇIKTI

İsrail'in Petach Tikva kentindeki Beilinson Hastanesi'nden Prof. Arnon Vizhnitser, "Gelir gelmez kendisine grip ve koronavirüs teşhisi kondu. Tekrar kontrol etmemize rağmen her iki test de pozitif çıktı" dedi.

Prof. Vizhnitser, "Hastalık aynı hastalıktır: viraldirler ve her ikisi de üst solunum yollarına saldırdığı için nefes almada zorluk yaratırlar" dedi.

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İsrail Sağlık Bakanlığı'nın, iki virüsün kombinasyonunun daha ciddi bir hastalığa neden olup olmayacağını belirlemek için, her iki testi de pozitif çıkan ilk belgelenmiş vakayı incelediği kaydediliyor.

Kadının perşembe günü taburcu olması beklenirken, doktorlar ülkede daha fazla vaka olduğuna inanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) İsrail
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