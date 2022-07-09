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SON DAKİKA | Dünya Japonya'dan gelen haberle sarsıldı! Shinzo Abe suikaste uğradı, saldırganın hedefindeki isim...

09.07.2022 07:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Dünya, dün Japonya'dan gelen haberle sarsıldı. Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe, katıldığı bir etkinlikte uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Eski asker olduğu belirlenen saldırgan Yamagami Tetsuya, Abe'yi, kin duyduğu bir grupla ilişkili olduğu düşüncesiyle öldürdüğünü öne sürdü. Diğer yandan, bazı Japon haber kaynaklarında, saldırganın hedefindeki kişinin bir dini grubun üst düzey ismi olduğunu söylediği de iddia edildi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Japonya Eski Başbakanı Shinzo Abe, dün ülkesinde Nara kentinde katıldığı bir etkinlikte konuşma yaptığı sırada suikasta uğradı. Göğsünden vurularak yaralanan Shinzo Abe kanlar içinde yere yığılırken ağır yaralı halde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırganın eski bir asker olduğu aktarılırken, olay sonrası yakalanarak gözaltına alındı. Saldırgan Yamagami Tetsuya, Abe'yi, kin duyduğu bir grupla ilişkili olduğu düşüncesiyle öldürdüğünü öne sürdü. Diğer yandan, bazı Japon haber kaynaklarında, saldırganın hedefindeki kişinin bir dini grubun üst düzey ismi olduğunu söylediği de iddia edildi. İşte son dakika haberinin detayları...

DİNİ BİR GRUBA GÖNDERME

Japon devlet medyasında yer alan haberlere göre, polisin eylemin hemen ardından gözaltına aldığı Yamagami ifadesinde, eyleminin Abe'nin siyasi düşüncelerine karşı bir kinden kaynaklanmadığını iddia etti.

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Yamagami, saldırıyı Abe ile bağlantılı olduğuna inandığı "belirli bir örgüte" yönelik kini nedeniyle gerçekleştirdiğini savundu.

Kyodo'nun haberinde ayrıca, soruşturmayı yürüten müfettişlerin, Yamagami'nin ifadelerinden dini bir gruba gönderme yaptığı izlenimi edindikleri bilgisine yer verildi.

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"HEDEFİNDE BİR DİNİ GRUBUN ÜST DÜZEY İSMİ VARDI"

Diğer yandan, bazı Japon haber kaynaklarında, Yamagami’nin polise verdiği ifadede hedefindeki kişinin bir dini grubun üst düzey ismi olduğunu söylediği de iddia edildi.

Saldırıda kullanılan el yapımı silahın 40x20 santimetre ebatında olduğunu açıklayan polis, zanlının Abe'nin programına internetten ulaştığını söylediğini aktardı.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Japonya shinzo abe
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