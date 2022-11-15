HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. SON DAKİKA | Dünya nüfusu 8 milyar kişiye ulaştı! Milletler dünya duyurdu

SON DAKİKA | Dünya nüfusu 8 milyar kişiye ulaştı! Milletler dünya duyurdu

15.11.2022 08:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Birleşmiş Milletler, dünya nüfusunun bugün itibarıyla 8 milyar kişiye ulaştığını açıkladı.

SON DAKİKA | Dünya nüfusu 8 milyar kişiye ulaştı! Milletler dünya duyurdu

Son dakika: Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), dünya nüfusunun 15 Kasım itibarıyla 8 milyar kişiye ulaştığını bildirdi. UNFPA'nın yayımladığı rapora göre, dünyanın 2030'da 8,5 milyar, 2050'de 9,7 milyar, 2100'de 10,4 milyar nüfusa ulaşacağı tahmin ediliyor.

Dünyada nüfus artışı hızı yavaşlarken, nüfusun 2100'e kadar artmaya devam etmesi bekleniyor.

1970'lerden bu yana azalan dünya nüfusundaki artış hızı, 2020'de ilk kez yüzde 1'in (yıllık) altına düştü.

Dünyanın 7 milyardan 8 milyar nüfusa yükselmesi yaklaşık 12 yıl sürerken, bir sonraki milyara ulaşmanın yaklaşık 14,5 yıl (2037'ye kadar) sürmesi bekleniyor.

Yüksek doğurganlık oranları dolayısıyla Sahra altı Afrika'daki nüfus artışının 2050'ye kadar küresel büyümenin yarısından fazlasını oluşturması öngörülüyor.

GÜNEY AVRUPA VE DOĞU ASYA'DA NÜFUS AZALIYOR

Nüfusun giderek daha fazla ülkede azalıyor olması yeni bir gerçeklik olarak ortaya çıkarken, gelecekte aktif nüfusun azalmasıyla karşı karşıya kalan ülke sayısında artış yaşanması tahmin ediliyor.

Bugün, 1990 yılındakinden daha az nüfusa sahip 17 ülke bulunurken, bu ülkelerin hepsi Doğu Avrupa'da yer alıyor. Güney Avrupa ve Doğu Asya'da da nüfusun azaldığı bazı ülkeler bulunuyor.

Küresel olarak nüfus azalması, düşük ve giderek azalan doğurganlık oranı ile nüfus azalmasından en çok etkilenen Avrupa ülkelerindeki yüksek göç seviyelerinden kaynaklanıyor.

GELİŞEN ÜLKELERDE NÜFUS ARTIŞI SÜRÜYOR

Dünya nüfusunun 7 milyardan 8 milyara kadar yükseldiği sürede nüfus artışının büyük çoğunluğu, alt-orta ve düşük gelirli ülkelerde meydana gelirken, sadece 250 milyonluk artış üst-orta ve yüksek gelirli ülkelerde gerçekleşti.

Dünya nüfusuna eklenen bir sonraki 8 ila 9 milyar arası kişiden 920 milyonunun, alt-orta ve düşük gelirli ülkelerde yaşaması öngörülüyor.

YENİ 1 MİLYARI OLUŞTURANLARIN YARISI ASYA'DAN

Bu yıl, Çin'in nüfusunun zirveye ulaşması ve ardından azalmaya başlaması bekleniyor. Hindistan'ın 2023'te, "dünyanın en kalabalık ülkesi" olarak Çin'i geride bırakacağı tahmin ediliyor.

BM, dünya nüfusunun 7 milyardan 8 milyara çıkarken, yeni 1 milyarı oluşturanların yarısının Asya'dan olduğunu açıkladı.

Afrika, nüfus artışının görüldüğü ikinci en büyük bölge (neredeyse 400 milyon) olurken, Afrika nüfusunun 2038'e kadar 2 milyara ulaşması bekleniyor.

Avrupa'nın gelecek dönemde nüfus artışına katkısının negatif olacağı tahmin ediliyor.

Dünya nüfusunun 7 milyardan 8 milyara ulaşmasında Hindistan, açık ara en büyük katkıyı yapan ülke olurken (177 milyon), onu sırasıyla Çin (73 milyon) ve Nijerya (60 milyon) izledi.

Nüfus artışının genel olarak yavaşlamasının, çalışma yaşındakilerin oranının artmasına neden olduğundan ekonomik büyümeyi de etkileyebileceği bekleniyor.

7 milyardan 8 milyara çıkan nüfus artışının yarısından fazlası, yetişkin nüfustaki artışa (30-64) bağlanabiliyor. Buna karşılık gelecek milyarın (8’inci ve 9’uncu milyar arasında), 400 milyonundan fazlasını 65 yaş üstü bireylerin oluşturması öngörülüyor.

BM, NÜFUSUN ARTMASIYLA OLUŞAN ZORLUKLARIN YANINDA FIRSATLARA DA DEĞINIYOR

Bugünün (15 Kasım), insanlık için hem dönüm noktası hem de farkındalık anı olduğunu vurgulayan BM, küresel toplumun karşı karşıya olduğu zorluklar ile fırsatlara da dikkati çekiyor.

BM, tüm ülkeleri, 8 milyarı oluşturan her bir bireyin aynı haklara ve seçimlere sahip olabileceği daha eşit bir dünya kurabilmek için birlikte çalışmaya davet ediyor.

8 milyarlık nüfusun arkasında bir başarı hikayesi olduğuna işaret eden BM, sağlık hizmetlerinde, yaşam kalite ve sürelerini uzatan, anne ve çocuk ölümlerinin azaltılması gibi konularda ilerlemeler kaydedildiğine değiniyor.

BM, teknolojik yeniliklerin hayatı kolaylaştırdığını ve insanları her zamankinden daha fazla birbirine bağladığını da vurguluyor.

TEMEL ENDIŞELER DEVAM EDİYOR

İklim değişikliği, şiddet ve ayrımcılık gibi, 11 yıl önce dünya 7 milyar nüfusa ulaştığında dile getirilen temel endişeler ve zorluklar hala sürüyor.

İklim krizi ve doğal kaynakların orantısız kullanımı, halihazırdaki eşitsizlikleri ve kırılganlıkları artırırken; silahlı çatışmalar ve göç, şiddeti ve ayrımcılığı besliyor.

Bugün dünya çapında 100 milyondan fazla kişi zorla yerinden edilmiş durumda iken, sağlık alanında yaşanan gelişmelerden tüm toplumlar eşit ölçüde yararlanamıyor.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İngiliz askerleri o ülkeden çekiliyor!İngiliz askerleri o ülkeden çekiliyor!
Taksim saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Bombayı koyan o kadın böyle yakalandıTaksim saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Bombayı koyan o kadın böyle yakalandı
Bakan Soylu duyurdu! İşte saldırının arkasındaki örgüt: İlk bulgulara göre...Bakan Soylu duyurdu! İşte saldırının arkasındaki örgüt: İlk bulgulara göre...
Anahtar Kelimeler:
Dünya nüfus

En Çok Okunan Haberler

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıtta beklenen indirim geldi

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıtta beklenen indirim geldi

Son hali ağızları açık bıraktı! Türkiye'yi terk etmişti...

Son hali ağızları açık bıraktı! Türkiye'yi terk etmişti...

"Beni zorla ona kocam götürdü" Eşinin tanıştırdığı adamla 2 yıldır...

"Beni zorla ona kocam götürdü" Eşinin tanıştırdığı adamla 2 yıldır...

Şehrin haritasının üstüne geri sayım ibaresi koydu! Ekipler harekete geçti

Şehrin haritasının üstüne geri sayım ibaresi koydu! Ekipler harekete geçti

Saldırganın yanındaki kadınlar kim?

Saldırganın yanındaki kadınlar kim?

Bir anda etkili oldu! Her yer beyaza büründü

Bir anda etkili oldu! Her yer beyaza büründü

İlginizi Çekebilir

Bu kış ihtiyaç duyacağınız tek çorba! Videolu anlatım

Bu kış ihtiyaç duyacağınız tek çorba! Videolu anlatım

Bilim onayladı: Seks hayatını zirveye çıkarıyor!

Bilim onayladı: Seks hayatını zirveye çıkarıyor!

Bir kez kullananın hayran kaldığı Stanley termoslarda kaçırılmayacak fırsat!

Bir kez kullananın hayran kaldığı Stanley termoslarda kaçırılmayacak fırsat!

Soğanlar havayı temizler mi? Soğan tedavisi işe yarıyor mu?

Soğanlar havayı temizler mi? Soğan tedavisi işe yarıyor mu?

Siğillerden ilaçsız kurtulun! Evdeki iki malzeme kökünü kurutuyor

Siğillerden ilaçsız kurtulun! Evdeki iki malzeme kökünü kurutuyor

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.