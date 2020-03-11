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Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsü pandemi ilan etti (Pandemi nedir? Pandemi ne demek?)

DÜNYA HABERLERİ  | 11.03.2020 19:40 | Son Güncelleme

Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs salgının artık "pandemi" olarak adlandırılabileceğini açıkladı.

Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsü pandemi ilan etti (Pandemi nedir? Pandemi ne demek?)

Dünya Sağlık Örgütü, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) pandemi (salgın) olarak nitelendirilebileceğini duyurdu.

PANDEMİ NEDİR? PANDEMİ NE DEMEK?

En basit tanımıyla dünyada eşzamanlı olarak çok yaygın bir şekilde çok fazla sayıda insanı tehdit eden bulaşıcı hastalıklara verilen isim. 2009 yılında domuz gribi, pandemik hastalık ilan edilmişti. Uzmanlar, domuz gribi nedeniyle yüz binlerce kişinin hayatını kaybetmiş olabileceğini söylüyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) tanımlamasına göre, bir hastalığın pandemi olabilmesi için kabaca üç kriter aranıyor:

Bir hastalığın pandemi ilan edilmesi WHO tarafından yapılıyor. Koronavirüs, WHO'nun pandemi tanımındaki aşamalardan sonuncusuna henüz geçmiş değil. İnsanlar arasında yayılan koronavirüs, Çin'in komşularının büyük bir bölümünde görülüyor.

Ancak pandemi olabilmesi için istikrarlı bir şekilde, dünyanın farklı noktalarında, kitleler üzerinde görülmeye başlaması gerekiyor.

Ayrıntılar geliyor...

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