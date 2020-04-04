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Son dakika: Dünyada koronavirüsten ölenlerin sayısı 60 bini aştı

DÜNYA HABERLERİ  | 04.04.2020 13:10 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre dünya genelinde yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bin 113'e, vaka sayısı ise 1 milyon 130 bin 114'e ulaştı.

Son dakika: Dünyada koronavirüsten ölenlerin sayısı 60 bini aştı

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bin 113'e, vaka sayısı ise 1 milyon 130 bin 114'e ulaştı.

BUGÜNE KADAR EN FAZLA CAN KAYBI İTALYA'DA YAŞANDI

Kovid-19 yüzünden bugüne kadar en fazla can kaybı 14 bin 681 kişinin hayatını kaybettiği İtalya'da yaşandı. Bu ülkeyi 11 bin 744 can kaybıyla İspanya, 7 bin 403 ile ABD, 6 bin 507 ile Fransa, 3 bin 605 ile İngiltere ve 3 bin 452 ile İran takip etti.

ÇİN 7'NCİ SIRADA

Salgının ortaya çıktığı Çin, 3 bin 326 ölümle 7. sırada yer aldı.

Yeni tip koronavirüs kaynaklı 1487 ölümün görüldüğü Hollanda, 1283 ölümün görüldüğü Belçika ve 1275 ölümün görüldüğü Almanya "1000'den fazla can kaybının kayıtlara geçtiği ülkeler" oldu.

200 ÜLKE VE BÖLGEYE YAYILDI

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 salgını, şu ana dek 200 ülke ve bölgeye yayıldı.

Kaynak: AA

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