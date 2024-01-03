HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika | Dünyanın dört bir yanında aranan 56 kişi Türkiye'de yakalandı: İşlemedikleri suç kalmamış!

Son dakika | Dünyanın dört bir yanında aranan 56 kişi Türkiye'de yakalandı: İşlemedikleri suç kalmamış!

03.01.2024 09:37 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Hem Interpol tarafından kırmızı bülten ile hem de difüzyon mesajı ile 18 ülke tarafından aranan 56 kişi, Türkiye'de 11 ilde düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyonun nefes kesen görüntüleri de ortaya çıktı.

Son dakika haberi: Sayısız suçtan arama kaydı bulunan onlarca şahsa yönelik 11 ilde Kafes-28 operasyonu düzenlendi. Şafak vakti düzenlenen operasyon sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi.

3

DÜNYA ÇAPINDA ARANIYORLARDI

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından detayları ve görüntülerine yer verdiği operasyona ilişkin paylaşımında "11 ilimizde eş zamanlı olarak düzenlenen “KAFES-28” operasyonuyla 18 ülke tarafından haklarında Interpol’ün kırmızı bülten ve Difüzyon Mesajı (Acil Yakalama Mesajı) ile arama kaydı bulunan 56 şahıs yakalandı" açıklamasını yaptı.

64

SUÇ KAYITLARI KATALOG GİBİ

Yerlikaya, operasyonda yakalanan şahısların; suç örgütü üyeliği, uyuşturucu madde ticareti, kara para aklama, saldırı, kalpazanlık, soygun, dolandırıcılık, göçmen kaçakçılığı, adam öldürme, fuhuş, hırsızlık, kaçakçılık, rüşvet, yolsuzluk ve sahtecilik suçlarından arama kayıtları olduğu bilgisini de paylaştı.

TEM Otoyolu'ndaki intihar girişimin ardındaki istismar iddiası kan dondurdu TEM Otoyolu'ndaki intihar girişimin ardındaki istismar iddiası kan dondurdu
O linke sakın tıklamayın! "Türkiye'de çok büyük siber saldırı" O linke sakın tıklamayın! "Türkiye'de çok büyük siber saldırı"

2

1


Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni yıla girerken korkunç olay! 'Seni mi vurayım? Yoksa seni mi?'Yeni yıla girerken korkunç olay! 'Seni mi vurayım? Yoksa seni mi?'
Dolandırıcılar profesör karı koca çıkarsa... İş insanı servet kaptırdı!Dolandırıcılar profesör karı koca çıkarsa... İş insanı servet kaptırdı!
Fatih Altaylı hakkında 2 ayrı soruşturma iddiası!Fatih Altaylı hakkında 2 ayrı soruşturma iddiası!
Anahtar Kelimeler:
Interpol
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'a lapa lapa kar yağacak, kutup soğukları geliyor!

İstanbul'a lapa lapa kar yağacak, kutup soğukları geliyor!

Memur maaş zammı belli oluyor!

Memur maaş zammı belli oluyor!

O linke sakın tıklamayın! "Türkiye'de çok büyük siber saldırı"

O linke sakın tıklamayın! "Türkiye'de çok büyük siber saldırı"

Fatih Altaylı videosu sosyal medyada viral olay oldu!

Fatih Altaylı videosu sosyal medyada viral olay oldu!

TEM Otoyolu'ndaki intihar girişimin ardındaki istismar iddiası kan dondurdu

TEM Otoyolu'ndaki intihar girişimin ardındaki istismar iddiası kan dondurdu

Dolandırıcılar profesör karı koca çıkarsa... İş insanı servet kaptırdı!

Dolandırıcılar profesör karı koca çıkarsa... İş insanı servet kaptırdı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Kış soğuklarına Columbia ile meydan okuyun! Columbia mont ve polarlar indirime girdi

Kış soğuklarına Columbia ile meydan okuyun! Columbia mont ve polarlar indirime girdi

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Tasarım ödüllü Cosori airfryer Günün Fırsatları kapsamında indirimde

Tasarım ödüllü Cosori airfryer Günün Fırsatları kapsamında indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.