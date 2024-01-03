Son dakika | Dünyanın dört bir yanında aranan 56 kişi Türkiye'de yakalandı: İşlemedikleri suç kalmamış!

Son dakika haberi: Sayısız suçtan arama kaydı bulunan onlarca şahsa yönelik 11 ilde Kafes-28 operasyonu düzenlendi. Şafak vakti düzenlenen operasyon sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi.

DÜNYA ÇAPINDA ARANIYORLARDI

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından detayları ve görüntülerine yer verdiği operasyona ilişkin paylaşımında "11 ilimizde eş zamanlı olarak düzenlenen “KAFES-28” operasyonuyla 18 ülke tarafından haklarında Interpol’ün kırmızı bülten ve Difüzyon Mesajı (Acil Yakalama Mesajı) ile arama kaydı bulunan 56 şahıs yakalandı" açıklamasını yaptı.

SUÇ KAYITLARI KATALOG GİBİ

Yerlikaya, operasyonda yakalanan şahısların; suç örgütü üyeliği, uyuşturucu madde ticareti, kara para aklama, saldırı, kalpazanlık, soygun, dolandırıcılık, göçmen kaçakçılığı, adam öldürme, fuhuş, hırsızlık, kaçakçılık, rüşvet, yolsuzluk ve sahtecilik suçlarından arama kayıtları olduğu bilgisini de paylaştı.

1⃣1⃣ İlimizde eş zamanlı olarak düzenlenen “KAFES-28” operasyonuyla 1⃣8⃣ ülke tarafından haklarında INTERPOL’ün

???? Kırmızı Bülten ve

❌ Difüzyon Mesajı (Acil Yakalama Mesajı) ile arama kaydı bulunan

5️⃣6⃣ şahıs yakalandı.



Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Hangi… pic.twitter.com/jE40hRHgA5 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 3, 2024







