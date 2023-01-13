Son dakika: "Dünyanın dört bir yanından ithal edeceğiz" diyerek açıkladı! Erdoğan'dan Rami Kütüphanesi açılışında 'kitap' mesajı

Son dakika haberi: 250 yıllık geçmişe sahip Rami Kışlası restore edilerek kütüphaneye dönüştürüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rami Kütüphanesi'nin açılışında açıklamalarda bulundu.
KONUŞMASINA SANATÇI ÇAÇAN'I ANARAK BAŞLADI
Erdoğan, konuşmasına dün yaşamını yitiren sanatçı Burhan Çaçan'ı anarak şu sözlerle başladı:
- Burhan Çaçan yürek tellerimizi titreten halkımızın gönlünde taht kurmuş, Türk Halk müziğine eşsiz katkılar yapmış bir sanatçımızdı. İlk gençlik yıllarımızdan itibaren severek dinlediğimiz müstesna bir insandı. Birbirinden değerli albümlere imza atan Burhan Çaçan geride doldurulması zor bir boşluk bırakmıştır.
"MİLLETİMİZİ HAYALLERİNE KAVUŞTURACAĞIZ"
Erdoğan'ın konuşmasının devamından öne çıkan satır başları şu şekilde:
- Rami Kütüphane'miz haftanın her günü, günün 24 saati gençlerimiz başta olmak üzere hizmet verecektir. Kütüphanemizin 2 milyonu aşkın kitap ve 4 bin 200 kişilik kapasiteyle hizmete başlamasından memnuniyet duyuyorum.
- Ülkemizde yıllarca eğitim-öğretimi tek yönlü bir formatlama aracı olarak tutmaya çalışan zihniyetin yol açtığı kısırlığı yaşadık. İnşallah önümüzdeki dönem eğitim ve kültür başta olmak üzere ülkemizi küresel düzeyde marka haline getirecek başlıkların tamamında da milletimizi hayallerine kavuşturacağız.
"DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN İTHAL EDECEĞİZ"
- Yurt içi ve yurt dışında buraya her türlü inşallah kitapları alacağız. İthalatçılarımıza onu getireceğiz. Kitap ithali yapacağız dünyanın dört bir yanından. Rami Kütüphanemizin bu uluslararası özelliğini çok daha güçlü hale getirmiş olacağız.