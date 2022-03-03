SON DAKİKA | Dünyanın gözü burada! Rusya-Ukrayna görüşmesinde ikinci tur başladı

Son dakika: dün yapılması planlanan daha sonra da ertelenen Rusya ve Ukrayna arasındaki 2'nci görüşme başladı. İkinci tur görüşme Belarus sınırındaki Brest'ta yapılıyor. Görüşme heyetlerin el sıkışması ile başladı.

İLK HEDEF ACİL ATEŞKES

Müzakerelerin ilk hedefinin acil ateşkes olduğu açıklandı.

HELİKOPTERLE GELDİLER

Ukrayna heyeti, Brest'te yapılan görüşmeye helikopterle geldi.

İLK GÖRÜŞME 6 SAAT SÜRMÜŞTÜ

Rusya ve Ukrayna arasında ilk görüşme geçtiğimiz pazartesi günü yapılmıştı. Kritik görüşme 6 saat sürmüştü. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin Ofisi'nden müzakereye ilişkin yapılan açıklamada, Kiev'in Kırım ve Donbass da dahil olmak üzere Ukrayna'daki tüm Rus birliklerinin geri çekilmesini talep ettiği belirtilmişti.



