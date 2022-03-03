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SON DAKİKA | Dünyanın gözü burada! Rusya-Ukrayna görüşmesinde ikinci tur başladı

03.03.2022 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Rusya ve Ukrayna arasında saatlerdir yapılması beklenen 2'nci görüşme başladı. Müzakerelerin ilk hedefinin acil ateşkes olduğu açıklandı. İlk görüşme 6 saat sürmüş ve Ukrayna tüm Rus birliklerinin geri çekilmesini talep etmişti. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | Dünyanın gözü burada! Rusya-Ukrayna görüşmesinde ikinci tur başladı

Son dakika: dün yapılması planlanan daha sonra da ertelenen Rusya ve Ukrayna arasındaki 2'nci görüşme başladı. İkinci tur görüşme Belarus sınırındaki Brest'ta yapılıyor. Görüşme heyetlerin el sıkışması ile başladı.

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İLK HEDEF ACİL ATEŞKES

Müzakerelerin ilk hedefinin acil ateşkes olduğu açıklandı.

HELİKOPTERLE GELDİLER

Ukrayna heyeti, Brest'te yapılan görüşmeye helikopterle geldi.

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İLK GÖRÜŞME 6 SAAT SÜRMÜŞTÜ

Rusya ve Ukrayna arasında ilk görüşme geçtiğimiz pazartesi günü yapılmıştı. Kritik görüşme 6 saat sürmüştü. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin Ofisi'nden müzakereye ilişkin yapılan açıklamada, Kiev'in Kırım ve Donbass da dahil olmak üzere Ukrayna'daki tüm Rus birliklerinin geri çekilmesini talep ettiği belirtilmişti.

SON DAKİKA: Ukrayna ve Rusya müzakeresinin ilk turu sona erdi! 6 saatlik görüşme sonrası ilk açıklama Ukrayna ve Rusya müzakeresinin ilk turu sona erdi! 6 saatlik görüşme sonrası ilk açıklama


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