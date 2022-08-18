HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Son dakika: Dünyanın gözü orada! Ukrayna'da kritik temas: Erdoğan ile Zelenskiy bir araya geldi

Son dakika: Dünyanın gözü orada! Ukrayna'da kritik temas: Erdoğan ile Zelenskiy bir araya geldi

18.08.2022 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmek üzere, Rusya-Ukrayna savaşı başladığından beri bir ilki gerçekleştirerek Ukrayna'ya gitti. Erdoğan ile Zelenskiy, Lviv'deki Potoçki Sarayı'nda bir araya geldi.

Son dakika: Dünyanın gözü orada! Ukrayna'da kritik temas: Erdoğan ile Zelenskiy bir araya geldi

Son dakika haberi: Ukrayna'da dünyanın takip ettiği kritik görüşme başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenskiy Lviv'de bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Lviv kentinde yapılacak Üçlü Görüşme kapsamında Polonya’ya geldi. Erdoğan’ı, Rzeszow Havalimanı’nda Varşova Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat karşıladı.

Daha sonra Ukrayna'da Lviv'e geçen Erdoğan, burada Zelenskiy ile bir araya geldi. İki liderin Potoçki Sarayı'ndaki görüşmesi, saat 14.40'ta başladı.

(DHA-AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Satıcıların kabusu olmuşlar! "Geçen yıl 3 bindi, bu yıl..."Satıcıların kabusu olmuşlar! "Geçen yıl 3 bindi, bu yıl..."
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ilk! Kaymakam olarak atandıTürkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ilk! Kaymakam olarak atandı
Küçük çocuğun feci sonu! İzleyenler gözlerine inanamadıKüçük çocuğun feci sonu! İzleyenler gözlerine inanamadı
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Vladimir Zelenskiy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bir zam, bir de indirim! Benzin ve motorin fiyatları değişti

Bir zam, bir de indirim! Benzin ve motorin fiyatları değişti

Trafikte yeni dönem! Artık izin verilmeyecek

Trafikte yeni dönem! Artık izin verilmeyecek

19 yaşındaki tıp öğrencisi Milyoner'e damga vurdu! O soru karşısında bakın ne yaptı

19 yaşındaki tıp öğrencisi Milyoner'e damga vurdu! O soru karşısında bakın ne yaptı

Üç günde bu hale geldi! Burnu çürüdü

Üç günde bu hale geldi! Burnu çürüdü

'Yamyam' geliyor! Bugün ve yarın için uzmanlar uyardı

'Yamyam' geliyor! Bugün ve yarın için uzmanlar uyardı

Melih Gökçek'ten tarihi bir gaf daha! Beşiktaş...

Melih Gökçek'ten tarihi bir gaf daha! Beşiktaş...

İlginizi Çekebilir

Havada panik anları! Önce dua etti, sonra uçağın kapısını...

Havada panik anları! Önce dua etti, sonra uçağın kapısını...

Penis halkası olay yarattı: Önce ambulans sonra itfaiye geldi

Penis halkası olay yarattı: Önce ambulans sonra itfaiye geldi

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Böyle cinsiyet öğrenme partisi görülmedi

Böyle cinsiyet öğrenme partisi görülmedi

Sevgilisinin AIDS olduğunu öğrendi! Aşkını kanıtlamak için...

Sevgilisinin AIDS olduğunu öğrendi! Aşkını kanıtlamak için...

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.