Son dakika: Dünyanın gözü orada! Ukrayna'da kritik temas: Erdoğan ile Zelenskiy bir araya geldi

Son dakika haberi: Ukrayna'da dünyanın takip ettiği kritik görüşme başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenskiy Lviv'de bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Lviv kentinde yapılacak Üçlü Görüşme kapsamında Polonya’ya geldi. Erdoğan’ı, Rzeszow Havalimanı’nda Varşova Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat karşıladı.

Daha sonra Ukrayna'da Lviv'e geçen Erdoğan, burada Zelenskiy ile bir araya geldi. İki liderin Potoçki Sarayı'ndaki görüşmesi, saat 14.40'ta başladı.

(DHA-AA)

