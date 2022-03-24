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Son Dakika | Dünyanın öbür ucunda gerilim tırmanıyor! İki ülke füzeleri peş peşe fırlattı

24.03.2022 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Kuzey Kore ile Günel Kore arasındaki gerilim tırmanıyor. Kuzey Kore'nin kıtalar arası balistik füze atmasının ardından Güney Kore'den yanıt geldi. Karadan, denizden ve havadan füzeler peş peşe fırlatıldı.

Son Dakika | Dünyanın öbür ucunda gerilim tırmanıyor! İki ülke füzeleri peş peşe fırlattı

Son dakika: Kuzey Kore-Güney Kore arasında füze gerilimi. Dünya Ukrayna-Rusya savaşını endişeyle takip ederken dünyanın öbür ucundan gelen haberler korkuttu. Yonhap'taki habere göre, Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'nin bugünkü kıtalar arası balistik füze denemesine karadan, havadan ve denizden füzelerle yanıt verildiğini açıkladı.

GÜNEY KORE'DEN AÇIKLAMA

Güney Koreli askeri yetkililer, Kuzey Kore'nin fırlattığı füzenin 6 bin 200 kilometrenin üzerindeki irtifada yaklaşık 1080 kilometre uçtuğunu belirtti.

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Öte yandan, Güney Koreli yetkililer, Kuzey Kore'nin füze denemesini kınayan açıklamalarda bulundu.

Güney Koreli askeri yetkililer, 16 Mart'ta da "başarısız" balistik füze denemesi yapan Kuzey Kore'nin adımlarını yakından takip ettiklerini belirtmişti.

Yetkililer, Kuzey'in 20 Mart'ta da çoklu roketatarla Sarıdeniz'e dört kez ateş açtığını bildirmişti.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Güney Kore Kuzey Kore
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