Son Dakika: Dünyaya sesleniyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Genel Kurulu'nda önemli açıklamalar

Son dakika haberi: Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu nedeniyle ABD’de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çeşitli temaslarda bulundu. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurul Salonu'ndaki BM'nin 77'nci Genel Kurulu görüşmelerinde katılımcılara hitap ediyor. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Toplantımızı dünyamızın birden fazla tehditle eş zamanlı olarak baş etmeye çalıştığı kritik bir dönemde gerçekleştiriyoruz.

Küresel sorunların çözümünde uluslararası dayanışma önemli.

Artan enerji, gıda ve hammadde fiyatlarının artırdığı enflasyon baskısı tüm ekonomileri etkilemektedir. Türkiye olarak, enerji konusuna bir rekabet değil iş birliği alanı olarak baktık.

Ortak kaderimizi etkileyen sınamalara karşı ortak gündemle harekete geçmemiz gereken bir dönemdeyiz.

İSTANBUL MUTABAKATI

Tarafları önce Antalya'da sonra İstanbul'da biraraya getirdik. İstanbul Mutabakatı'nın ikinci ayı dolarken sevkiyatın artışını izliyoruz, tahıl arzında kritik olan bu mutabakat en büyük başarılardan biridir.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Son günlerde yeniden alevlenen savaşın, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve bağımsızlığı temelinde sonlandırılması için gayretlerimizi artırarak sürdüreceğiz.

Buradan uluslararası kuruluşları ve tüm ülkeleri Türkiye'nin kalıcı barışın tesisine yönelik çabalarına samimi destek vermeye çağırıyorum. Rusya-Ukrayna savaşında, her iki tarafa da krizden onurlu çıkış imkanı verecek makul bir diplomatik çözümü beraberce bulmamız gerekiyor.

BM'yi kapsayıcı vasfına yakışan, daha adil bir dünya düzeni için çözümler üretebilen, tüm insanlık adına ortak iradenin vücuda getirildiği bir teşkilat olarak yapılandırmamız şarttır Dünya beşten büyüktür ve daha adil bir dünya mümkündür gerçeğinin altını çizmeye devam edeceğiz.

BM bünyesinde yürüttüğümüz barış için arabuluculuk girişimimizle çatışmaların çözümü için çalışıyoruz.

SURİYE KONUSU

Suriye'de halkın meşru beklentileri doğrultusunda kalıcı çözüm bulunması gerekiyor. Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine gönüllü, güvenli ve onurlu bir şekilde dönmeleri için üzerimize düşeni samimiyetle yapıyoruz. Suriye'de hayata geçireceğimiz yerleşim yerleri projesi konusunda herkesin gerekli çabayı göstermesini, dayanışma sergilemesini bekliyoruz.

PKK'yı isim değişikliği gibi ucuz kurnazlıklarla meşrulaştırmaya çalışanları bir an önce teröristleri silahlandırmaktan, desteklemekten vazgeçmeye çağırıyoruz. Terörizme karşı her türlü tedbiri almaya muktedir olduğumuzu, terör örgütlerine karşı gerekeni yapmaktan asla çekinmeyeceğimizi tekrar kuvvetle belirtiyoruz.

MÜLTECİLER VE YUNANİSTAN'IN GERİ İTMELERİ

Biz Aylan bebeklerin cesetleri kıyılara vurmasın diye çırpınırken, Yunanistan hukuksuz, pervasız geri itmeleriyle Ege'yi mülteci mezarlığına çevirmektedir. Geçen hafta iki bebek aileleriyle birlikte Yunanistan'ın botlarını batırması sonucu vefat etmiştir.

Mülteci krizi, daha iyi bir gelecek aramak için yola çıkan masumları botlarını batırıp ölüme terk etmekle, toplama kamplarına doldurmakla çözülemez.

LİBYA SEÇİMLERİ

Libya'da adil bir seçimin yapılarak güçlü bir hükümetin işbaşına gelmesi temel hedef olmalıdır.

AZERBAYCAN VURGUSU

Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarması istikrar için tarihi bir fırsat penceresi açmıştır. Azerbaycanlı kardeşlerimizin haklarını ve geleceklerini inşa konusunda daima yanlarında olmayı sürdüreceğiz.

(Azerbaycan-Ermenistan) İki ülke arasında en kısa zamanda kapsamlı bir barış anlaşması imzalanmasının mümkün olduğuna inanıyoruz.

İran'ın nükleer programına ilişkin hususların diplomasi ve diyalog yoluyla çözümüne yönelik görüşmelerin en kısa sürede uygulamaya geçirilmesini bekliyoruz.

YUNANİSTAN'A NET MESAJ

Yunanistan’dan, gerginlik ve tahrik siyasetini bir kenara bırakarak, iş birliği ve dayanışma çağrılarımıza kulak vermesini bekliyoruz.

