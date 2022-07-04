HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: 'Dur' ihtarına uymayan araca ateş açıldı! 1 göçmen hayatını kaybetti

Son dakika: 'Dur' ihtarına uymayan araca ateş açıldı! 1 göçmen hayatını kaybetti

04.07.2022 00:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Van'ın Saray ilçesinde 'dur' ihtarına uymayan aracın lastiklerine jandarma ekipleri tarafından ateş açıldı. Lastikleri patlaması üzerine duran aracın içinde 40 düzensiz göçmen olduğu öğrenildi. Öte yandan seken kurşunlardan 1 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği, 12 göçmenin ise hafif şekilde yaralandığı bildirildi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: 'Dur' ihtarına uymayan araca ateş açıldı! 1 göçmen hayatını kaybetti

Van'ın Saray ilçesinde 'dur' ihtarına uymayan araçın lastiklerine jandarma ekipleri tarafından ateş açıldı. Seken kurşunlar nedeniyle aracın içindeki 1 düzensiz göçmen hayatını kaybetti.

VAN VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Van Valiliğinden açıklama yapıldı. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"03.07. 2022 saat 16.00 sıralarında Saray İlçesi Koçbaşı-Turan Mahalleleri istikametinden Karahisar Mahallesine seyir halindeki şüpheli araç, 'dur' ihtarına uymayıp jandarma personelinin üzerine doğru sürdüğü aracın durdurulabilmesi amacıyla, aracın lastiklerine ateş açılmıştır. Lastikler patlatılmak suretiyle araç durdurulmuştur. Aracın göçmen kaçakçılığında kullanıldığı ve içerisinde 40 düzensiz göçmen olduğu tespit edilmiştir. Meydana gelen olayda seken kurşunlardan bir göçmen maalesef hayatını kaybetmiş, 12 düzensiz göçmen ise hafif şekilde yaralanmıştır. Olaydan sonra kaçan Göçmen kaçakçısı ve aracın şöförüne yönelik yakalama çalışması devam etmektedir.

Yaşanılan üzücü olayla ilgili olarak ilgililer hakkında adli ve idari soruşturma başlatılmıştır."

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ağrı'da yakalandı! Hepsi makatından çıktı...Ağrı'da yakalandı! Hepsi makatından çıktı...
Sağlık ekibi saldırıya uğradı! Hastaneye 'geç' kaldırılan işçi yaşamını yitirdiSağlık ekibi saldırıya uğradı! Hastaneye 'geç' kaldırılan işçi yaşamını yitirdi
Binali Yıldırım'ı taşıyan helikopter acil iniş yaptıBinali Yıldırım'ı taşıyan helikopter acil iniş yaptı
Anahtar Kelimeler:
Van
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Koyun sürüsüne pusu kuran kurtlar kamerada! İşte heyecan dolu o anlar

Koyun sürüsüne pusu kuran kurtlar kamerada! İşte heyecan dolu o anlar

Altı muhalefet partisinden ortak açıklama

Altı muhalefet partisinden ortak açıklama

Sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı! "Hep ol yanımda"

Sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı! "Hep ol yanımda"

G.Saray'da Marcao krizi! Dönmüyor...

G.Saray'da Marcao krizi! Dönmüyor...

Konya'da katliam gibi kaza! Ölü ve yaralılar var

Konya'da katliam gibi kaza! Ölü ve yaralılar var

Kabus bitmiyor: 4 noktada yangın! Sebebi çekilen o fotoğraf mı?

Kabus bitmiyor: 4 noktada yangın! Sebebi çekilen o fotoğraf mı?

İlginizi Çekebilir

Sosyal medyanın yeni dekolte trendine uydu! Önsüz kot ceketi...

Sosyal medyanın yeni dekolte trendine uydu! Önsüz kot ceketi...

Alışveriş merkezinde pantolonunu indirip tuvaletini yaptı

Alışveriş merkezinde pantolonunu indirip tuvaletini yaptı

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

'Gerçek aşkı arıyorum' dedi, 11 erkekle...

'Gerçek aşkı arıyorum' dedi, 11 erkekle...

''Ben her mastürbasyon yaptığımda bir kedi ölüyor''

''Ben her mastürbasyon yaptığımda bir kedi ölüyor''

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.