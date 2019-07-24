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Son dakika: Düzce 'afet bölgesi' ilan edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 16:37 | Son Güncelleme

Düzce, meydana gelen su baskını ve toprak kayması nedeniyle "afet bölgesi" ilan edildi.

Düzce'de geçen Çarşamba günü meydana gelen sel felaketinde 5 kişi yaşamını yitirdi. Kaybolan 2 çocuğu arama çalışmaları sürüyor. Düzce Valiliği selden etkilenen bölgenin Afet Bölgesi, selden zarar gören vatandaşların da 'Afetzede' ilan edildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

"Düzce ili genelinde 17-18 Temmuz 2019 tarihlerinde aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel afeti nedeniyle Akçakoca ve Cumayeri ilçeleri ile bağlı köylerinde toplam 7 vatandaşımız sele kapılarak kaybolmuş, bugün itibari ile 5 vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde Valiliğimiz teknik personeli tarafından mahallinde yapılan afet etkisi belirleme çalışmaları sonucu hazırlanarak, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına gönderilen ön hasar tespit çalışmaları neticesinde 17-18 Temmuz 2019 tarihlerinde aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel afetinin Düzce ili genelinde 'Genel Hayata Etkili' (Afet Bölgesi) olduğu ve bu afet sebebiyle yapıları hasar gören vatandaşların afetzede kabul edilmesi Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca uygun görülmüştür. Valiliğimiz Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü koordinasyonunda kesin ve itiraz hasar tespit çalışmalarının yaptırılarak, kesin ve itiraz hasar tespit çalışmaları neticesince hazırlanan hasar tespit raporu ve afetzede isim listesi mahallinde aynen ilan edilecektir."

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Anahtar Kelimeler:
Düzce afet bölgesi

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
2011 7.2 lik Van depreminde resmi kaynaklara göre 650 kişi yaşamını yitirdi binlerce kişi öldü. yüzbinlerce ev hasar gördü yinede Afet bölgesi ilan edilmedi. Keşke bende batı da bir yerde doğsaydım. Düzcede Rizede sel oluyor hemen afet ilan ediliyor. sonra gelsin devlet imkanları
1999 depreminde 19 bin kişi öldü sakaryada afet bölgesi ilan edilmedi düzcede 5 ölüö afet bölgesi kardeşlerim akpyi sevmiyorum ama adamlar ülke için çalışıyor be erdoğan napsın kimi nereye koysa kraldan cok kralcı oluyor başanı harcamayın catan için millet için
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