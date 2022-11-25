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SON DAKİKA | AFAD duyurdu! Düzce'de 3.5 büyüklüğünde deprem

25.11.2022 12:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre, Gölyaka ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

SON DAKİKA | AFAD duyurdu! Düzce'de 3.5 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberine göre geçtiğimiz günlerde 5,9 büyüklüğünde depremin yaşandığı Düzce'nin Gölyaka ilçesinde artçı depremler devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Düzce'nin Gökyaka ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 12.00'da gerçekleşen depremin derinliği ise 11.79 km olarak belirlendi.

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DÜZCE'DE 5.9'LUK DEPREM

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 23 Kasım'da gece saatlerinde meydana gelen ve İstanbul ile çevre illerde hissedilen 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. AFAD, Gölyaka'daki depremde Düzce'de 37, İstanbul’da 1, Zonguldak'ta 6, Sakarya'da 1 ve Bolu'da 1 olmak üzere 46 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

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