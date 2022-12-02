Son dakika: Düzce'de korkutan deprem! AFAD duyurdu

Son dakika haberi... AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamada deprem, yerin 10.78 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Ayrıntılar geliyor...

