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Son dakika: Düzce'de korkutan deprem! AFAD duyurdu

02.12.2022 21:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika deprem haberine göre, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada deprem, yerin 10.78 kilometre derinliğinde gerçekleşti. İşte son dakika deprem haberinin detayları...

Son dakika: Düzce'de korkutan deprem! AFAD duyurdu

Son dakika haberi... AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamada deprem, yerin 10.78 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Ayrıntılar geliyor...

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deprem Düzce afad

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