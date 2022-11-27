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SON DAKİKA | Düzce'de korkutan deprem! AFAD duyurdu, İstanbul ve çevre illerde de hissedildi

27.11.2022 07:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Düzce'de sabah saatlerinde korkutan bir deprem meydana geldi. Sabah saat 06.57'de meydana gelen depremin büyüklüğünü AFAD 4.3 olarak duyurdu. Söz konusu deprem İstanbul ve çevre illerden de hissedildi.

SON DAKİKA | Düzce'de korkutan deprem! AFAD duyurdu, İstanbul ve çevre illerde de hissedildi

Son dakika deprem haberi Düzce'den geldi. 23 Kasım'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgede artçı depremler devam ediyor. Bu sabah saat 06.57'de Düzce merkezli 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Çilimli ilçesine bağlı Döngelli köyü, büyüklüğünü ise 4.6 olarak açıkladı. Deprem, İstanbul, Sakarya ve çevre illerde de hissedildi.

AFAD, depremin 9,52 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.

Deprem sonrası çok sayıda sosyal medya kullanıcısı sallantıyı hissettiğini yazdı.

Ayrıntılar geliyor...

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