HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika… Düzce'de otoyolda 30 araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var…

Son dakika… Düzce'de otoyolda 30 araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var…

23.01.2022 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yoğun kar yağışı tüm Türkiye’yi etkisi altına aldı. Gelen son dakika haberine göre Düzce TEM Otoyolu İstanbul istikametinde buzlanma nedeniyle meydana gelen kazada çok sayıda araç birbirine girdi. Çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.

Son dakika… Düzce'de otoyolda 30 araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var…

Son dakika haberi... Düzce'de TEM Otoyolu Gölyaka gişeler mevkisinde 1 TIR'ın kayması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 30 araç çarpıştı. Kaza sebebiyle çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye götürülmeye çalışılıyor.

2

Kaza, TEM Otoyolu Gölyaka gişeler mevkisinde meydana geldi. 1 TIR'ın kayması sonucu yaşanan zincirleme kazada 30 araç birbirine girdi. İstanbul istikameti ulaşıma kapanırken, bölgeye Karayolları, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekipler yaralılara müdahale ediyor. Ekipler bir yandan da yolu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

3

BOLU DAĞI'NDA KAR NEDENİYLE ANKARA YÖNÜNDE DE TIRLARIN GEÇİŞİNE İZİN VERİLMİYOR

Bolu Dağı kesiminde D-100 kara yolunun İstanbul'un ardından Ankara yönünde de yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımın aksamaması için tırların geçişine izin verilmiyor.
Yoğun kar, D-100 kara yolunun Kaynaşlı, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde etkili oluyor.

Kaynaşlı mevkisinde uygulama yapan Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, yoğun kar ve buzlanma nedeniyle yolun ulaşıma kapanmaması için tırların Ankara istikametinde Bolu Dağı geçişine izin vermiyor.

Ekipler tarafından çevrilen tırlar, Anadolu Otoyolu ile yol güzergahlarında bulunan bekleme noktalarına yönlendiriliyor.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler de yaklaşık 2,5 saat önce Bolu Dağı'nın İstanbul yönünü tır geçişine kapatmıştı.

Kar kalınlığının 1 metreye yaklaştığı güzergahta, Karayolları ekiplerinin karla mücadele çalışması sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Donmuş eşekler" sosyal medyada gündem oldu! Valilikten açıklama"Donmuş eşekler" sosyal medyada gündem oldu! Valilikten açıklama
Aynı karede yer almış! Bu fotoğraftaki 2 kişi, katili olduAynı karede yer almış! Bu fotoğraftaki 2 kişi, katili oldu
Bakan Soylu Türkiye’deki yabancı sayısını açıkladıBakan Soylu Türkiye’deki yabancı sayısını açıkladı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Düzce
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Ne yaptın Nazım Sangare! Türkiye gündeminde 1. sırada!

Son dakika: Ne yaptın Nazım Sangare! Türkiye gündeminde 1. sırada!

Bitcoin sert çakıldı! Yükseliş için tarih verildi

Bitcoin sert çakıldı! Yükseliş için tarih verildi

Son dakika kar yağışı uyarısı! Meteoroloji turuncu uyarı verdi!

Son dakika kar yağışı uyarısı! Meteoroloji turuncu uyarı verdi!

Dehşete düşüren ifade! Korku dolu anları böyle anlattı

Dehşete düşüren ifade! Korku dolu anları böyle anlattı

İmamoğlu’ndan çok net Kılıçdaroğlu mesajı!

İmamoğlu’ndan çok net Kılıçdaroğlu mesajı!

Ali Babacan’ı canlı yayında böyle protesto ettiler!

Ali Babacan’ı canlı yayında böyle protesto ettiler!

İlginizi Çekebilir

Evinize en uygun televizyon hangisi? İşte ürün önerileri

Evinize en uygun televizyon hangisi? İşte ürün önerileri

İstanbul'daki mide bulandıran olayda iğrenç detaylar! 'Bir kere şeytana uydum'

İstanbul'daki mide bulandıran olayda iğrenç detaylar! 'Bir kere şeytana uydum'

Tıraş işlerini evde şipşak halletmek isteyen erkekler...

Tıraş işlerini evde şipşak halletmek isteyen erkekler...

AFAD’dan kritik uyarı: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

AFAD’dan kritik uyarı: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Dikkat çeken görüntü! Yola çıktılar... TIR'da bakın kimler var

Dikkat çeken görüntü! Yola çıktılar... TIR'da bakın kimler var

Damla Demir'in intiharıyla ilgili yeni gelişme!

Damla Demir'in intiharıyla ilgili yeni gelişme!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.