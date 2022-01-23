Son dakika… Düzce'de otoyolda 30 araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var…

Son dakika haberi... Düzce'de TEM Otoyolu Gölyaka gişeler mevkisinde 1 TIR'ın kayması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 30 araç çarpıştı. Kaza sebebiyle çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye götürülmeye çalışılıyor.

Kaza, TEM Otoyolu Gölyaka gişeler mevkisinde meydana geldi. 1 TIR'ın kayması sonucu yaşanan zincirleme kazada 30 araç birbirine girdi. İstanbul istikameti ulaşıma kapanırken, bölgeye Karayolları, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekipler yaralılara müdahale ediyor. Ekipler bir yandan da yolu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

BOLU DAĞI'NDA KAR NEDENİYLE ANKARA YÖNÜNDE DE TIRLARIN GEÇİŞİNE İZİN VERİLMİYOR

Bolu Dağı kesiminde D-100 kara yolunun İstanbul'un ardından Ankara yönünde de yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımın aksamaması için tırların geçişine izin verilmiyor.

Yoğun kar, D-100 kara yolunun Kaynaşlı, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde etkili oluyor.

Kaynaşlı mevkisinde uygulama yapan Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, yoğun kar ve buzlanma nedeniyle yolun ulaşıma kapanmaması için tırların Ankara istikametinde Bolu Dağı geçişine izin vermiyor.

Ekipler tarafından çevrilen tırlar, Anadolu Otoyolu ile yol güzergahlarında bulunan bekleme noktalarına yönlendiriliyor.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler de yaklaşık 2,5 saat önce Bolu Dağı'nın İstanbul yönünü tır geçişine kapatmıştı.

Kar kalınlığının 1 metreye yaklaştığı güzergahta, Karayolları ekiplerinin karla mücadele çalışması sürüyor.



