Son dakika: Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde 'saatlik araç' detayı! Polis o adresi öğrenince hızlıca...

Son dakika... Yeşilköy'de bir balık restoranında Eski Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile yemek yedikten sonra cinayete kurban giden Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıkıyor. Önce Beylikdüzü'ne kaçan katiller daha sonra Büyükçekmece'de yakalandı. Saatlik araç detayı da dikkat çekti. İşte Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili tüm detaylar...

Beşiktaş Spor Kulübü eski yöneticisi, sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Bakırköy'de kendisine ait Cundalık Balık Restoranı'nda silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

'SAATLİK ARAÇ' DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, katil zanlılarını yakalamak için zamana karşı yarış başlatmıştı.

İlginç bir teknik kullanarak saatlik araç kiralayan ve günübirlik evlerde kalan şüphelilerin, ilk etapta Beylikdüzü'ne kaçtığı, polisin burayı öğrenmesi üzerine burayı hızlıca terk edip başka bir eve gittiği belirlendi.

KATİL ZANLILARI BÜYÜKÇEKMECE'DE YAKALANDILAR

Büyükçekmece'deki bir eve saklanan zanlılar, kendilerini adım adım izleyen polislerce kıskıvrak yakalandı.

Alacak-verecek meselesinden kaynaklandığı iddia edilen anlaşmazlık sonucu iki çocuk babası genç avukatı hayattan koparan Kadir Yasak ile Ali Yasak'ın da aralarında olduğu 9 kişi, 19 adrese eş zamanlı baskınlarla ele geçirildi.

KATİL ZANLILARI NASIL YAKALANDI?

Öte yandan CNN TÜRK İstihbarat Şefi Nihat Uludağ da canlı yayında şüphelilerin nerede ve nasıl yakalandığını anlattı.

Uludağ CNN TÜRK yayınında şu bilgileri aktardı:

İstihbarat ve Organize Şube ekipleri zanlıları yakalamak için müthiş bir çalışma başlatıyor. Cinayet zanlıların ilginç bir tekniği ortaya çıkıyor. Şüpheliler yakalanmamak için saatlik araç kiralıyorlar ve günübirlik kiralık evlerde kalıyorlar. Önce Beylikdüzü'nde bir eve kaçıyorlar, ekipler orayı tespit ediyor. 2-3 saat kaldıktan sonra hızla orayı terk ediyorlar, başka bir günübirlik kiralık eve gidiyorlar. Daha sonra Büyükçekmece'de bir eve kaçıyorlar ama polis adım adım enselerinde. En son Beylikdüzü'nde lüks bir sitenin içerisindeki günübirlik evde yakalanıyorlar. 19 adres belirleniyor. 19 adrese eş zamanlı olarak giriliyor.

SECCAD YEŞİL İLE SERKAN DAKMAN İÇİN SÜREK AVI

Şüpheliler, Organize Şube'de sorguya alınırken, firar eden iki şüpheli Seccad Yeşil ile Serkan Dakman'ı yakalamak için sürek avı başlatıldı.

Kamera görüntüleri, HTS kayıtları ve diğer deliller ışığında titiz bir çalışma yürüten polis, ikilinin izine ulaşabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.



